"Si tuviese a Ronaldo..."

Hay ocasiones en las que las reflexiones de Vincenzo Montella llegan a sorprender. Ayer, tras quedarse el Sevilla sin opciones reales de volver la temporada que viene a la Champions, nombró la palabra "decepción". Correcto, es una decepción, no se puede negar; pero también hizo una referencia gratuita a delanteros a los que no puede acceder el club que le paga. "Trabajo con estos futbolistas, intento sacar lo mejor de ellos y del equipo. Si tuviéramos a Ronaldo a lo mejor podríamos haber hecho más goles", decía el italiano en la rueda de prensa en un lamento sobre las ocasiones falladas, precisamente el día en el que las opciones de gol se las fabricaron sus delanteros.

"La Champions es difícil porque no dependemos de nosotros, sino del adversario. Tenemos que seguir haciendo nuestro juego, intentar ganar y en cinco o seis partidos veremos dónde estamos. Tuvimos el control del partido con muchas ocasiones. El de hoy se ha definido por episodios y ellos lo han aprovechado. Está claro que con las ocasiones que creamos me gustaría meter más goles", decía el preparador napolitano, quien, pese a todo, se marchaba satisfecho con lo que vio: "Creo que hemos hecho un gran partido y que no muestra los once puntos de diferencia que hay entre ambos equipos. Lo vamos a intentar de todas maneras, queríamos luchar hasta el final pero después del 2-0 hemos perdido confianza. Esto se ha visto, pero esto sigue cada tres días. No está permitido que esto nos afecte".

"Creo en las cosas cuando se materializan; lo celebraré cuando el 5º no nos pueda alcanzar"

Montella no se ahoga en lamentos. Le ha dolido la derrota, pero tiene ya metido en la cabeza el partido que los suyos jugarán el martes ante el Manchester United de José Mourinho, un duelo con el que el Sevilla puede hacer historia entrando en cuartos de final de la más prestigiosa competición europea de clubes. "Está claro que hoy hay muchísima decepción en todo el equipo, ha sido difícil, pero a partir de mañana tenemos que olvidar esta derrota y pensar en el martes porque puede ser un partido histórico para el club si nos metemos en cuartos de final", comentó el italiano.

En este sentido, Montella espera una buena respuesta de los suyos tras un buen resultado como puede llegar a ser el 0-0 registrado en la ida. Dependerá del comportamiento del equipo en la vuelta. Sin embargo, existe la certeza de que el Sevilla sufrirá en Old Trafford: "Los partidos no se pueden saber, se pueden suponer. Ellos están en un gran momento de forma. Han ganado mucho desde que se enfrentaron a nosotros, al Chelsea, al Liverpool... y están ganando con claridad".