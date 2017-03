Sampaoli: "De aquí en adelante sólo tenemos partidos decisivos"

Sampaoli ha agradecido los gestos de los hinchas tocándole la cabeza tras el derbi: "Son gestos de alegría , y estoy agradecido al cariño popular . Uno termina siendo parte de ese momento y lo disfruté". ¿El sampaolismo, una religión? "No, no, es muy exagerado eso. Sigo agradecido al calor de la gente y me gusta que la afición tenga ese grado de acercamiento. Ojalá pueda mantenerlo en el tiempo.

La estructura deportiva, clave de Sampaoli para renovar

Sampaoli anduvo algo esquivo al hablar de la oferta de renovación por una temporada más, hasta 2020 "Hoy estamos hablando de intenciones, no de formalidades, tenemos un contrato que nos vincula y sólo nos podemos acercar a esta realidad, lo otro son intenciones, no ha habido una reunión formal. Estamos pendientes del día a día, no hay tiempo para pensar en otra cosa que el rival próximo. Lo demás son intenciones, otra cosa no hay". Eso dio lugar a hablar del interés del Barcelona: "Mi felicidad tiene que ver con la felicidad del hincha, trabajamos para eso. Cuando tengamos claro que no podamos llevar a cabo ese objetivo es difícil que sigamos en este lugar. Tenemos que tener claro el objetivo del club, la decisión que tome, la planificación del futuro, si estamos en la posibilidad de ayudar a que siga vigente la alegría de la gente, bienvenido sea". Esa planificación, ¿pasa por luchar por la Liga? "No, no. Después de un año de experiencia y comunión en lo laboral tendría que ver con objetivos en lo deportivo y con la estructura del club para que eso suceda. El Sevilla está siendo mirado con mucho respeto en todo el mundo y hay que mantener esos niveles dándole una estructura deportiva. En ese sentido hay que ver lo que puede ofrecer el club y tratar de llegar a un acuerdo".