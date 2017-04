Sampaoli: "Buscamos el gol de todas las formas posibles"

Con evidentes signos de frustración por los puntos perdidos, se ha presentado Jorge Sampaoli en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán tras el empate ante el Sporting que provoca la pérdida de la tercera plaza de la Liga, ahora en poder del Atlético.

El argentino lamentó que su equipo no fue capaz de materializar las ocasiones de las que dispuso y reconoció que pasa por un mal momento. “Las intenciones estuvieron claras, fue un tema de capacidad para resolver en el área lo que se generó. En el segundo tiempo estuvimos mucho tiempo metidos en el área del contrario y tuvimos muchas ocasiones. Hoy no fue un tema de fuerza o de intensidad, fue un tema de concretar en el área. Nos metimos todo el tiempo en campo rival, con mucho gente en área rival, muchos jugadores contrarios dentro de ella para evitarno. Indudablemente, tenemos que mejorar que las situaciones que se generen se conviertan en gol, pero rescato al grupo de futbolistas, más allá del momento, las intenciones, el equipo buscó y no lo logró”, ha indicado el de Casilda.

El técnico siguió lamentando la falta de acierto, negando que el Sevilla no se impusiera a Sporting en el juego “El equipo fue a optar. En otros momentos lo hemos hecho de la misma forma, pero los niveles de contundencia han sido más altos. Ahora cuando sometemos, no tenemos la capacidad de ser concretos. Hay que seguir trabajando para que esto se modifique”.

El preparador nervionense también se ha quejado de la actitud con que los rivales vienen al Sánchez-Pizjuán, si bien no lo utilizó de excusa para argumentar lo que le falta a su equipo: “No hemos podido marcar. Normalmente el gol te permite descansar en estos momentos, pero el equipo no está aprovechando las ocasiones. Si hubiéramos hecho un gol en la primera parte o al principio de la segunda el partido hubiera sido otro. Los rivales vienen para jugar siempre de una forma y no tienen que cambiar porque no hacemos gol”.

Por último, Sampaoli asegura que el cuerpo técnico sigue trabajando para hallar soluciones, mientras los periodistas le han preguntado por la falta de aportación de los hombres de segunda línea ante la falta de acierto de los delanteros. “No sé si es la referencia, la precisión o la llegada de la segunda línea. Es muy amplio el desarrollo del análisis. Hoy buscamos de todas las formas posibles el gol. Con cambio de nombres propios, por las bandas, por el centro… fue diferente al partido ante el Leganés. La frustración es mayor que contra el Leganés porque la búsqueda fue mayor”, ha dicho, confesando que volver a conseguir el tercer puesto "depende de nosotros".