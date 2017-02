"Debemos planificar lo futbolístico, lo emocional, lo físico"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, espera que su equipo mantenga el nivel ofrecido ante Villarreal y Las Palmas sin distraerse con la inminencia de los octavos de final de la Liga de Campeones, aunque es consciente de que esto distraerá. “Si soy sincero, se piensa, yo lo pienso, pero después priorizo. De cara a las obligaciones de esta camiseta primero hay que pensar en Eibar, hay un paso anterior al miércoles. Tratamos de planificar de mejor forma, lo futbolístico, lo emocional, lo físico, para llegar lo mejor posible a ambos partidos”.

La semana se complica con la disputa el sábado siguiente del derbi y el reparto de esfuerzos y emociones: “Desde lo prioritario son seis puntos del torneo, más allá de la importancia local del enfrentamiento con el Betis. Tenemos una serie de jugadores apercibidos que no podrán jugar el posterior sábado en el clásico si son amonestados, sabemos que hay un partido extremadamente exigente en lo mental y lo futbolístico, que es algo histórico, la Liga de Campeones, así que estamos viendo cómo podemos llegar de la mejor manera a cada competencia”.

Sampaoli ha explicado que, en este contexto de reparto de esfuerzos, puede ir dando entrada a Montoya, con cautela: “Montoya llegó de estar sin competir, está conociendo el medio, a los compañeros, el sistema, puede que tenga minutos, pero está en proceso formativo para la inclusión. Para el resto va a jugar mucho el aspecto emocional, viendo cómo va a terminar cada partido de cara al siguiente, el que mejor esté y más fresco irá jugando”.

El técnico argentino bromea con el estrés ante la hora de la verdad, al ser preguntado por la carga de partidos y el estado de forma de jugadores clave como N’Zonzi, Nasri, Franco Vázquez… “Si ahora empieza la hora de la verdad, en la hora de la mentira me estresé demasiado sin sentido. Hay que ver si los rendimientos individuales relacionados con lo colectivo se mantienen. Los futbolistas son lo más importante que tiene esto y eso va a determinarlo todo. La gran cantidad de partidos tiene peso, pero lo emocional también ayuda a que esos jugadores tan importantes participen de todo lo venidero. A ver si mantenemos ese nivel. Si no, hay muchos jugadores que están preparados para cuando les toque”.

Un importante apartado ha sido el de su vinculación con el Barcelona desde distintos medios. “Esas especulaciones mediáticas en algún caso no tienen la claridad de evaluar a alguien que consiguió tantas cosas como Luis Enrique. Creo que el banquillo del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida”. Y se desvinculó de esas informaciones: “Estoy tranquilo, de mí no nace y no tengo que explicar nada. Estaría intranquilo si yo lo propusiera y si tuviera sensaciones distintas a defender mi escudo, y no es así”. Al hilo, fue preguntado si piensa cumplir su contrato de dos años en Sevilla: “En mi mente está seguir trabajando para consolidar una idea en el club que me trajo a Europa. En esta profesión, no me genera ninguna expectativa el comentario, sino mi actualidad y mi realidad, que está con este club. Hoy estamos muy bien y ojalá que lo podamos mantener. Después el día de mañana nunca se sabe”, matiza.

Otros aspectos deportivos han sido la ausencia de un goleador en el Sevilla y el positivo reparto de goles en su defecto: “Siempre hay un jugador que aparece en los momentos que el equipo necesita, pero si me dan a elegir prefiero un pichichi en lo alto de la tabla de goleadores, con 20 o 25 goles, porque eso genera muchos puntos. Lo estamos buscando y lo vamos a encontrar. Si no tienes gente contundente todo lo que hiciste en el desarrollo no te sirve”.

Además, ha elogiado a un Eibar que pelea por entrar en puestos europeos. “Hay que destacarlo mucho. En los últimos partidos mostró carácter y jerarquía no sólo en casa, sino fuera. Es muy consciente de los recursos que tiene y lo potencian cada fin de semana. Para nosotros va a ser un partido muy exigente, porque el rival viene muy preparado emocionalmente y sabe lo que quiere. Y nosotros tenemos que pensar mucho en el partido, porque si no nos va a sorprender un equipo que tiene mucha hambre”.

Y por último, ha mandado un mensaje hacia el grupo Biris Norte, sin mencionarlo. “Ojalá modifique la actitud del partido con el Villarreal. Ni nosotros ni el escudo tenemos responsabilidad de lo que le está sucediendo a la afición. Ojalá diferencien la situación y que sepan que nosotros estamos representando el escudo que tanto quieren y necesitamos el calor y el clamor popular. Dejarnos solos con todo lo que se viene sería dejarnos al descubierto”.