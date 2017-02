Sampaoli: "Las Palmas también tiene ese paladar futbolístico; ojalá seamos más eficaces"

Consciente de que no hay tiempo que perder, Jorge Sampaoli ha hecho un repaso a sus sensaciones horas antes de viajar a Las Palmas, donde su equipo se mide al cuadro de Quique Setién en una cita que debe servir de arranque para los sevillistas en la segunda vuelta, en la que, después de hacer historia en la primera mitad de la Liga con el mejor registro de puntos (42), aún no conoce la victoria tras perder ante el Espanyol (3-1) y empatar con el Villarreal en Nervión (0-0).

“Llegamos con la idea de buscar los puntos que no pudimos conseguir en los dos últimos partidos por situaciones desfavorables, pero no nos ha frustrado porque la idea sigue estando vinculada con ganar el partido, con independencia de que en las últimas fechas los resultados no se hayan desarrollado como esperábamos. Se dieron circunstancias desfavorables y esperamos que la suerte en esta ocasión esté más de nuestro lado”, ha indicado el entrenador argentino en la rueda de prensa previa al último entrenamiento de la semana.

El rival, un equipo que también tiene un buen trato del balón, hace que todos los expertos vislumbren el que puede ser uno de los partidos más atractivos de la Liga por la propuesta parecida sus modelos futbolísticos. Sampaoli asiente y espera un duelo fascinante para el espectador. “Sí, sin duda que sí. En el partido de ida que jugamos acá, se vio un partido en el que ellos fueron un rival que en la primera parte nos superó en algunas fases. Tienen ese paladar futbolístico y mañana se va a ver. Los dos vamos a proponer algo similar y ojalá que tengamos nosotros más eficacia. Ojalá sea un buen partido, que podamos defender los dos un estilo y lo hagamos de acuerdo a las características de los jugadores que tenemos y lo que la gente espera”.

Para el técnico, la frustración que hay tras sumar sólo un punto de seis posibles, no afectará al equipo. “Uno a veces se encuentra con que los resultados terminan generando falta de consistencia en lo anímico y en lo futbolístico, pero no pasó con nosotros, porque entendemos que el azar no estuvo de nuestro lado en una defensa de la idea que no varió lo anterior. La idea es potenciar lo que estamos haciendo relacionado con una creencia desmesurada en lo que hacemos y en los jugadores”.

Individualizando, Sampaoli comentó el aporte que un jugador como Jesé, recién llegado del PSG, pueda hacer al fútbol ofensivo de Las Palmas. “Sí, él está vinculado con su equipo, con su escudo y eso le da una responsabilidad mayor. Viene de un paso en Francia donde no le fue bien., pero vuelve con ganas al sitio de donde proviene y eso es un factor favorable para su equipo”.

Igualmente, aplaude que en su equipo Nasri pueda jugar tras quitársele la tarjeta que le impedía hacerlop. “Que esté Samir en el campo siempre es determinante, ha encontrado un lugar en el que se siente cómodo en el equipo. Es importante para nosotros que le hayan quitado la tarjeta”.

Preguntado por la cercanía de partidos que esperan todos como los octavos de la Champions ante el Leicester y el derbi ante el Betis, Sampaoli prefiere esperar y centrarse en Las Palmas. “No, es difícil ahora pensar en eso. Nuestra postura laboral nos vincula con el próximo paso que es mañana y luego ya es ir vislumbrando Eibar, Leicester, Betis… buenos partidos que además van a venir con pocos días y pocas horas de descanso”.

Sobre Escudero, entre algodones como Pareja, dio a entender que no está disponible tampoco para la cita en Las Palmas. “No tenemos la respuesta favorable de él y es una lesión que nos está incomodando mucho, porque cuando estuvo fue muy importante para el equipo. ¿Carriço? En diez o quince días estará a su nivel”.

Por último, el preparador de Casilda valoró, a preguntas de los periodistas, un encendido elogio de Diego Maradona, quien esta semana afirmó algo así como que Sampaoli tiene ahora mismo la mejor propuesta futbolística. El técnico sevillista se enorgulleció del gesto: “Es una gran emoción que el mejor jugador de la historia del fútbol genere ese tipo de vinculación conmiugo. Me genera mucha satisfaccion que valore ese tipo de afinidad conmigo”.