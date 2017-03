Sampaoli: “Seguimos intactos”

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, se mostró contento por la victoria, aunque no por el juego que desplegó su equipo. “Jugamos el partido que mejor se adaptaba al rival. Ganamos en un desarrollo que no fue favorable. Terminamos jugando a algo que no está habituado el equipo”, indicó el argentino, que no usó como justificación las bajas de N’Zonzi y Vitolo: “Venimos jugando muchos partidos y la presión de estar arriba es muy fuerte para nosotros. Venimos de ganar cuatro encuentros seguidos. Tenemos 55 puntos a 13 jornadas para que acabe el torneo y seguimos vivos. Tendremos altos y bajos, pero seguimos intactos. Más allá de las ausencias, me parece una justificación que no tiene que ver con el partido que hicimos. Jugamos con buenos jugadores, pero no alcanzamos lo que el equipo necesita”.

Sampaoli siguió con la autocrítica al ser cuestionado sobre si el Sevilla será capaz de aguantar en la parte alta de la tabla hasta el último momento: “Ojalá que estemos ahí peleando esta posibilidad. Seguir el ritmo de Madrid, Barcelona y Atlético es estimulante para nosotros. La mejor versión del equipo debe volver a instalarse en nuestra piel para seguir ahí. Me quedo siempre con el resultado, pero tenemos que tratar de corregir cosas que nos pasaron, como nos pasó en el derbi, en la segunda mitad”.

El preparador del equipo de Nervión fue claro, también, al ser cuestionado sobre los rumores que lo sitúan como candidato al banquillo del Barcelona: “No tengo ni idea. Hablar de candidatura en un momento en el que peleamos por el campeonato no le puedo dar una respuesta a esta pregunta porque no existe. Tampoco me he reunido con nadie para expresarle un proyecto de futuro. No habrá tiempo en el corto plazo para decidir cosas del futuro, el presente es muy intenso”.

Por último, Sampaoli insistió en su idea de estar centrado sólo en el presente: “Si Luis Enrique tomó esa decisión será porque tiene sus motivos. El Barça es uno de los mejores equipos del mundo y eso genera mediáticamente debate, pero la realidad es este proyecto deportivo y vamos a muerte para tratar de seguir arriba”.