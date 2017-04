"El presidente me ha prometido una reunión para ver el proyecto de futuro"

Jorge Sampaoli ha anunciado una próxima reunión, prevista en principio para la semana entrante, con José Castro para hablar del futuro del Sevilla, de la planificación de la temporada próxima con o sin el entrenador argentino. "Tuve un par de reuniones aisladas con el presidente, pensando en la salida de Monchi y ahora se verá el proyecto que quiere el club. El presidente me prometió una reunión vinculada al futuro la semana que viene y quiero ver qué es lo que le puedo aportar yo al club, o qué es lo que necesita el club, si yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer, relacionado con un cambio de proyecto deportivo. Seguramente es algo muy profundo, ahí estará seguramente el vínculo que nos pueda unir o que nos pueda separar".

Según el técnico argentino, quiere "dar un paso más respecto a este año de haber adquirido muchos nombres propios jóvenes. Era muy difícil establecer lo que hoy somos con un plantel tan nuevo. Desde este análisis, ver qué hay que cambiar, futbolistas que están prestados, otros futbolistas que terminan contrato… El club verá qué hay que hacer, esto es muy rápido", dijo como apremiando al presidente blanquirrojo. "Si el primer año peleamos cosas, la idea es que el año que viene espero que sea mejor. No voy a tener la potestad de elegir cada nombre propio. Si un perfil que tenga que ver con mi estilo”.

Además, se ha desvinculado de los rumores sobre la AFA y la aplazada destitución de Edgardo Bauza como seleccionador: "No, no, esto es muy injusto para todos. Hay un seleccionador trabajando, en un proceso de alguien que ha tomado la selección en un momento difícil. Yo no he hablado con nadie y creo que a mí sólo me vincula el partido de mañana con el Sporting, es un tema que tendrán que resolver ellos en Argentina. Yo no tengo ningún contacto relacionado con eso”.

A colación de ello, replicó así a las acusaciones de Carlos Salvador Bilardo sobre su valía personal y profesional: "Ninguna valoración, cuando hablo de alguien lo hago personalmente, y más si es de lo personal. No suelo tercializar en la comunicación para decirle a alguien lo que pienso”.

La planificación futura está muy vinculada al adiós de Monchi: "Ahora que Monchi no está en el club no sé qué decisión va a tomar la dirigencia sobre su ausencia. La presencia de Óscar en el entrenamiento no es particular, es algo habitual. Siempre está cerca del equipo. La sensación de vacío de un elemento tan importante como Monchi seguramente estará, pero el club tiene que seguir funcionando, seguir manteniendo la jerarquía y el prestigio que tiene. Los dirigentes están trabajando para reemplazar a alguien tan importante en la historia del club, que quedará en la historia como el mejor, y eso no es tan fácil. Pero ahí está el trabajo para que el trauma de la salida de alguien tan importante no genere tanto dolor inicial”.

El partido ante el Sporting también ha tenido presencia en su discurso tras las dos semanas de preparación: "Estoy feliz por la consolidación de los futbolistas en este tiempo, estuvieron muy predispuestos a recuperar la forma, la identidad, todo aquello que nos llevó a esta posición que estamos hoy, histórica para el club. Para sostener eso y mejorarlo, estas semanas fueron importantes".

En ese sentido, espera que el Sevilla vuelva a ser lo que fue: "Necesitamos la forma de encontrar esa victoria y en este tiempo hemos hablado de eso, de volver a ese equipo que nos llevó a ser ese equipo tan importante, con mucho carácter y valentía, más allá de las ausencias, de no tener laterales, de jugar con Sarabia y hasta Vitolo de lateral. Tenemos que encontrar esa fórmula, ese equipo que no tenga límites en la búsqueda y que disfrute del ataque. Ojalá que no se haya deteriorado esa alegría".

Para ello, es prioritario reencontrar la identidad, más que pensar en el tercer puesto: "El reto fundamental para nosotros es jugar bien. La luz que nos permitía ser un equipo que agredía mucho a los rivales, si lo encontramos estaremos en la lucha por el tercer puesto. Si no lo encontramos, va a ser muy difícil".