Sampaoli: "Si cambiamos golpe con golpe, nos van a dañar"

Rueda de prensa de Liga de Campeones y, lógicamente, mayor expectación en torno a la figura de un Jorge Sampaoli tremendamente ilusionado con la posibilidad de meter a su equipo por primera vez en los cuartos de final de la competición con el actual formato. Y la principal reflexión del argentino es que no existe un mañana, que todo debe resolverse en esta cita en el Ramón Sánchez-Pizjuán. “Yo imagino que éste es el único partido que tenemos, no imagino otro en Leicester, imagino éste como único. Es la única oportunidad que tenemos y vamos a ir a por eso”.

A la hora de desmenuzar las claves de esta primera cita, Sampaoli no le da muchas vueltas y apunta a un par de ideas con claridad. “Creo que lo más importante es nuestro funcionamiento contra un rival con argumentos para dañarnos claramente, juegan con ataques de pocos segundos, con mucho vértigo, y así logró ganar una liga como la Premier. He podido analizar cómo le hicieron cuatro goles al City y por ahí va nuestro análisis. Pero tenemos una manera de jugar que se tiene que imponer a otra y si no corremos el riesgo de que ese rival nos va a dañar”.

Sí le da trascendencia el entrenador del Sevilla a la mala situación de su rival en la Premier, aunque siempre con la precisión de que se trata de dos competiciones diferentes. “El Leicester no está pasando un buen momento en la liga, es cierto que está lleno de dudas, cuando el año pasado tenía más certezas, pero en la Champions pasó con claridad y en una eliminatoria de dos partidos es un rival con muchos riesgos para nosotros”, puntualiza.

Ya ha expresado Sampaoli su inquietud por la velocidad del Leicester en sus ataques, aunque también tiene clara la manera de frenarlo. “Nuestra mejor defensa va a estar vinculada con nuestro ataque y con la posesión del balón, las pérdidas tienen que ser en zonas en las que podamos recuperar rápido; si cambiamos golpe con golpe nos van a dañar. El rival sabe que lo debemos buscar y se manejará con ello, pero si podemos concretar algún gol se modificará el partido y se verá otro partido distinto”.

Dentro de esos ataques rápidos a los que alude Sampaoli, un puntal del Leicester es Vardy y un enviado especial de la prensa inglesa le pregunta por el internacional. “Los goleadores viven del momento. Vardy fue determinante el año pasado y este año la ausencia de sus goles hace notar la particular realidad de este equipo. Cuando Vardy se reencuentre con el gol el Leicester va a volver ese equipo que maneje los partidos y lo haga extremadamente peligroso”, responde el técnico sevillista.

Otra cuestión es el respaldo a su colega Claudio Ranieri en unos momentos de incertidumbre para un entrenador que era poco menos que un dios cuando conquistó la Premier. Para Sampaoli, “está claro que no se habla de aquel equipo que ganó una liga de manera histórica, se habla del presente que no está bien, que está peleando la zona del descenso. El sentido común haría pensar que alguien que logró tanto con muy poco lo puede retomar. Pero los tiempos no son permitidos ni para una persona como Ranieri, que ganó lo que ganó”.

Una vez más Sampaoli volvió a ser preguntado por el conflicto que se vive en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán y el argentino otra vez pasó de puntillas por el tema: "Lo manifesté en la conferencia de prensa anterior, pero hay momentos en los que no sabemos los argumentos de lucha de una parte de la afición y no podemos hacer nada. Podemos generar la necesidad, pero si hay una realidad que no conocemos no podemos hacer nada", se resignaba el técnico.