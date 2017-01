Contundente y feliz paso de página

La victoria en San Sebastián fue posible por la conjunción de varios factores, si bien Sampaoli destacó uno de ellos sobre manera: la prolífica faceta ofensiva. "El ataque, las situaciones que generamos... Así los incomodamos, los atacamos y generamos muchas oportunidades. Si no llega a ser por su portero hubiera sido un partido con un margen de goles mayor", valoró con acierto el argentino.

Aunque sin dejarse llevar del todo por la emoción, Jorge Sampaoli no podía ocultar su alegría. No era para menos. Vencer a la Real Sociedad en su feudo y con goleada incluida era digno de felicitación. Qué mejor manera que olvidar la pesadilla vivida hacía tan sólo unos días en el Santiago Bernabéu. Bien lo sabía el argentino, satisfecho de que su equipo, además de pasar página, hiciera sonreír ampliamente a sus aficionados.

Eusebio: "Los dos goles seguidos del Sevilla fueron una losa grande"

El entrenador de la Real Sociedad Eusebio Sacristán reconoció la justicia de la clara derrota ante el Sevilla (0-4), en un partido en el que los dos primeros goles de su rival fueron "una losa grande" para sus jugadores.

"Me quedo con lo que hicimos en el primer tiempo. Hemos estado ahí y tuvimos fases en las que les superamos", resumió el técnico vallisoletano, que lamentó haber encajado dos tantos en menos de cuatro minutos que dejaron ya el partido muy encarrilado para los andaluces.

"En el segundo tiempo buscamos la posibilidad de darle la vuelta. Quisimos pero no pudimos", reconoció el preparador de La Seca, que no tuvo reparos en felicitar al Sevilla por su gran partido.

El preparador vallisoletano desveló que en el descanso apostó por "seguir haciendo lo mismo que habíamos hecho", ya que concluyó que "esperaba poder hacer algún gol" porque su equipo estaba haciendo un buen fútbol.

El técnico realista se queda con "el trabajo" y con el apoyo de una afición que valoró lo realizado en los meses anteriores y que premió a los realistas con aplausos al finalizar el choque.

Eusebio espera que "el daño" sufrido en la Liga no afecte a futuros compromisos, entre ellos el partido de Copa ante el Villarreal del miércoles, encuentro en el que confía en que el "espíritu" mostrado por sus jugadores les permita competir con éxito y seguir "por el buen camino".

"La respuesta del equipo ha sido positiva y no ha decaído. El Sevilla ha gestionado bien el partido, nosotros no fuimos capaces de frenarlo y espero que no vivamos más situaciones así", finalizó Eusebio. /EFE