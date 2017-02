Sampaoli: "No fuimos contundentes"

La falta de contundencia o de solvencia en el área han sido las causas del empate del Sevilla ante el Villarreal, un resultado que Jorge Sampaoli lamenta por lo que significa de frenazo tras la derrota en Cornellá.

El técnico echa la culpa del escaso punto a no haber "concretado" las acciones de ataque. "El equipo dominó el partido durante los 90 minutos, no puedo concretar las situaciones favorables que tuvo. El rival hizo un planteamiento extremadamente defensivo, pero nosotros no fuimos contundentes a la hora de generar situaciones de acuerdo al dominio que tuvimos. Lamentablemente se perdieron dos puntos que se buscaron mucho".

Sampaoli fue preguntado por el ambiente enrarecido, sin sonido en Gol Norte y abundantes silencios. "Todo eso puede sumar o puede empujar a que el equipo siempre esté estimulado. Pero el equipo hizo un esfuerzo total, invadió el campo del rival todo el tiempo. Sometió a un rival que normalmente no se somete tanto, erró un penal y tuvo chances. No tenemos derecho a caer enla justificación de que la gente haya decidido no alentar, y que por eso no hayamos ganado el partido. Los tres puntos no quedaron acá por nosotros". Insistido por el tema ambiental, el técnico ha vuelto a quitarle importancia y centrar la responsabilidad en el equipo. "Siempre es muy bueno para agobiar a un rival metido atrás que la gente esté con nosotros, pero nosotros tenemos que pensar solamente que estamos defendiendo nuestro escudo contra cualquier cosa, contra el rival que está enfrente. Ojalá que el día de mañana tengamos el apoyo de toda la gente, pero si no la defensa del escudo está sobre todo y no podemos estar esperando la ayuda de nadie".

El penalti sobre Jovetic en el primer minuto tampoco es una excusa para Sampaoli: "Todas las decisiones y todos los momentos dependen de decisiones, nuestras, arbitrales, del rival... Ante esas decisiones lo más importante fue el protagonismo en la elaboración del juego, la búsqueda de los espacios. Creo yo que merecimos otra cosa".

Evidentemente, el entrenador argentino contaba con ganar hoy para recuperar el terreno perdido. "Haber perdido dos puntos es frustrante por la ilusión que tenemos e indudablemente tenemos que pensar en el próximo partido. Queríamos evitar esto y buscar de todas las formas ganar hoy para recuperar el camino perdido el domingo anterior. Me voy conforme con la actitud del equipo de plantarse en el campo rival sin temor a las contras veloces del Villarreal y buscar hasta el último segundo el gol del triunfo. Lamentablemente no se dio".

Aun así, se ha mostrado satisfecho con el esfuerzo del Sevilla y con los intentos tanto del equipo como del cuerpo técnico por intentar cambiar el rumbo del partido. "El equipo se esforzó y con los cambios el mensaje desde el banco era ir por el partido sin ningún miedo. Y lamentablemente no hubo relación entre el dominio y las situaciones creadas. Ahí estuvo el problema".

El técnico de Casilda incluso ha explicado por qué ubicó a Vitolo en la derecha y a Sarabia en la izquierda, las posiciones naturales para sus respectivas piernas buenas."Yo estimo que cuando un equipo está muy cerrado atrás, la pierna cambiada genera que todos los argumentos del extremo sean hacia dentro, y eso facilita el gran hermetismo del rival. Habríamos juntado a más jugadores centralizados que con la pierna hacia fuera. Creo que esta decisión tenía que ver con centros intencionados, con desbordes y con llegada de gente desde atrás, para ver si podíamos quebrar una defensa que se cerraría más a pierna cambiada".