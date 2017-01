Sampaoli, en la cumbre

Jorge Sampaoli se ha instalado en la cima y no quiere bajar de ahí arriba. El entrenador del Sevilla está viviendo unos momentos dulcísimos, algo que ni siquiera podría imaginar él cuando aterrizó con su romántica idea del fútbol la tórrida tarde del 13 de junio de 2016, día de San Antonio. Entonces, ni siquiera reconoció a Monchi, que lo esperaba en el aeropuerto de San Pablo. Llegaba a un mundo nuevo e ignoto, Europa, adonde quería trasladar su filosofía futbolera, que por momentos despertó suspicacias dentro y fuera del Sevilla. Siete meses después, el entrenador de Casilda lo ha conseguido. Al menos está en el camino. Y quiere seguir sin salirse de su carril, con sus particulares orejeras -no escucho y sigo-, que le harán más falta que nunca ahora que escucha elogios en cascada.

La resaca del triunfo en Pamplona no pudo ser más melosa para el técnico sevillista, que fue recibido en el Palacio del Pardo por el Rey de España. Felipe VI le entregó el Trofeo de la Comunidad Iberoamericana dentro de la gala de los Premios Nacionales del Deporte 2015. Fue reconocido por su éxito de hace dos veranos, cuando hizo por primera vez campeona a la selección de Chile, tras conseguir la Copa América. Ahora anda embebido en otro proyecto quizá más difícil, discutirles la hegemonía a los dos titanes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona. De entrada, ha logrado la mejor primera vuelta de la historia del Sevilla, algo que da pie a que se desborde la ilusión por Nervión, máxime por cómo lo está consiguiendo.

"Terminó la primera vuelta y lo que hemos conseguido hasta ahora fue muy bueno, pero ahora hay que tratar de sostenerlo en el tiempo sabiendo que enfrente tenemos equipos que en la historia han marcado grandes diferencias. Ojalá que podamos mantener la regularidad de la primera vuelta", dijo Sampaoli en El Pardo.

El entrenador del Sevilla ha logrado más victorias que ningún otro técnico en los primeros 19 partidos durante las 73 temporadas del club en Primera División. El récord de la primera vuelta ya pertenece al haber de Jorge Sampaoli. Nadie había alcanzado 13 victorias. Además, lo hizo con una encomiable cifra de puntos y goles, 42. De hecho, es la tercera mejor cifra goleadora en la primera vuelta tras las de las campañas 40-41 (46 goles en los 11 partidos de la primera vuelta) y la 50-51 (45 en 15 partidos). Con esos 13 triunfos y 42 puntos, mejora el registro de Unai Emery en la 14-15, que marcaba hasta ahora la mejor primera vuelta gracias a sus 12 victorias y 39 puntos (31 goles). Y también el de Juande Ramos en la 06-07 (38 puntos y 37 goles tras 12 triunfos).

Pero más allá de lo que dicen estos números, que dan pie a toda esperanza, lo que aprecia el aficionado sevillista es el juego, la valentía, el entusiasmo por el fútbol. El ejemplo de Nasri y Ben Yedder corriendo con el balón hacia el centro del campo tras el 1-1 ante el Madrid es una imagen inolvidable para los sevillistas que disfrutaron de aquella memorable remontada. En El Sadar, el equipo volvió a sobreponerse a las circunstancias negativas y levantó por dos veces el marcador en otro tramo final pletórico en el que buscó el cuarto gol tras anotar el tercero.

De todo esto habló Sampaoli con Felipe VI: "Me ha felicitado por los logros, por mantenerme con una línea en el tiempo. Que me valoren acá por lo hecho en Sudamérica es muy representativo para mí. La ilusión está siempre latente, sin eso no se puede vivir. A la ilusión tenemos que sumarle pasión y a la pasión, interés y compromiso", dijo en una de esas frases con las que envuelve su discurso. La realidad es que está viviendo horas mágicas. "Este galardón y el récord del Sevilla son dos cosas que van unidas. La verdad que estoy muy emocionado por recibir este premio", dijo Sampaoli, que también elogió a otro de los premiados, Andrés Iniesta: "Es un emblema para todo el mundo, no sólo para España. Iniesta se ha ganado en el tiempo un reconocimiento muy importante. Nosotros que somos de otro continente siempre creemos que Andrés es un ejemplo del deportista ideal. Merecido lo tiene".

José Castro quiso poner algo de realismo entre tanto celofán: "Nuestro objetivo es estar en Champions, lograr la tercera, la cuarta plaza, que nos dé acceso a Liga de Campeones por la vía de la Liga. Ésa es nuestra intención, pero nosotros no decimos a nada que no. El Sevilla siempre intenta conseguir todo y, para ello, hay que ir partido a partido, porque la Liga es muy larga y, sobre todo, porque hay dos equipos con un potencial económico y deportivo tan enorme que son los que tienen la obligación de ganar la Liga. Para nosotros es una ilusión, más que una obligación, el estar en la Champions, imagínese el ganar la Liga".

El presidente del Sevilla, no obstante, también regaló el oído a Sampaoli. Era obligado: "Siempre que hacemos una plantilla nos tenemos que imaginar lo mejor. Este año cambiamos la dirección técnica con Jorge Sampaoli, con el que estuvimos muchas horas hablando, y supimos que era la persona idónea. Cierto es que al principio hubo dudas entre la afición, pero está haciendo el papel que esperábamos y el que él nos decía. Él nos habló de su juego y de la intención de hacer algo grande en Europa y a bien que está consiguiéndolo. Vamos en el camino. También él ha ido adaptando su idea al fútbol español", explicó Castro, que sacó una clave importante: Sampaoli ha logrado un récord siendo debutante en Europa. Y detrás de ese récord está la ilusión que despierta su juego, quizá lo más llamativo.