Sampaoli niega las "reuniones de los demás"

Satisfecho por lo que su equipo ofreció en Mestalla ante “un gran equipo” y negando su vinculación con las reuniones que la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) ha mantenido estos días en Barcelona supuestamente con su abogado de cara a convertirse en nuevo seleccionador, Jorge Sampaoli se fue de Valencia sin decir prácticamente nada.

“Lo contesté el día viernes. Después de un partido tan frenétoco que me tocó vivir, donde tuve sensaciones y emociones vinciladas a mi equipo, no sé que responderle porque no ha cambiando nada desde entonces hasta hoy”, contestó el argentino cuando fue interrogado por los movimientos que se están realizando de cara a definir su futuro profesional pese a que tiene contrato firmado con el Sevilla.Al técnico se le recordó la reunión mantenida entre su abogado y Claudio Tapia, el presidente de la AFA. “Vuelvo a reiterar, a mí me vinculan seis partidos el los que hay para intentar que el Sevilla alcance un objetivo y porque fue el club me contrató y confió en mi. De las reuniones que tengan los demás, que respondan los demás. Yo no me reuní con nadie”, indicó. ¿Pero si lo hizo su abogado no es como si lo hubiera hecho usted?, le espetaron. “No lo sé porque desconozco esa reunión”, zanjó.

Pero el asunto es serio y puede tener consecuencias. Para empezar, la web oficial del Sevilla enlazó en la información de la rueda de prensa de Sampaoli una noticia con detalles de la reunión entre su abogado y dirigentes de la AFA en el hotel Arts de Barcelona.

Respecto a su visión de lo ocurrido sobre el césped, Sampaoli dijo estar contento con los suyos. “Fue un partido muy abierto donde los dos equipos buscaron ganarlo. Nuestro primer tiempo fue más parejo pero en el segundo fuimos más dominadores aunque no pudimos aprovechar. El rival venía de unas últimas jornadas muy buenas y por eso disfrutamos mucho el partido que hicimos. El compromiso de los futbolistas en el día de hoy marca la referencia que queremos, que es pelear la Champions hasta el último día”.

El técnico se extendió en los halagos al Valencia. “Sabíamos que jugábamos con un rival que tiene un gran poder ofensivo, que no está en el lugar que le corresponde como un equipo importante que es en esta liga. Está mereciendo el respeto que se merece por categoría de los futbolistas. Parejo, Garay, Santi Mina, Mangala... es un equipo que si tiene paciencia puede protagonizar”, añadió.

Por último, le preguntaron si pudo ser entrenador del Valencia. “En el mundo del fútbol mucha gente se anima a decirte que hay alguien interesado en vos, pero hay que ver si es real. Si se interesó por mí lo sabrán sus dirigentes”.