Sampaoli: "Si pensamos en el Leicester, el Leganés nos hará pasar una mala tarde"

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, ha avisado de la importancia del encuentro que su equipo disputa este sábado ante el Leganés y la necesidad de no pensar aún en la cita del martes en Leicester, donde está la posibilidad de entrar en la historia entrando por segunda vez en unos cuartos de final de la máxima competición europea de clubes.

El argentino, no obstante, habló de lo que le espera al cuadro nervionense en suelo inglés, pero puso el acento en afrontar con concentración la cita ante el Leganés, en la que el Sevilla quiere terminar de despejar las dudas sobre su juego en los últimos partidos, en los que no cree que haya bajado a nivel físico.

“No considero un fallo lo del domingo (el empate ante el Alavés). Fuimos a buscar un partido muy complicado, todos los partidos son muy estresantes y en el primer tiempo tuvimos un comportamiento que no ha tenido ningún grande. Tenemos que seguir como estamos y no creo que haya que modificar nada”, ha explicado el técnico casildense, que espera que los cinco sentidos estén puestos en el Leganés, por lo que no piensa en rotaciones con miras al martes. “Tenemos que salir con todo lo que uno tenga presente para que el partido sea favorable. La prioridad es el partido de mañana y después nacerá otro condicionante, pero los tiempos de recuperación son muy cortos. Jugamos con un rival que está preparando bien el partido y que tiene 10 días de descanso”.

“Cada cosa en su lugar y en su momento. Estamos relacionados con la búsqueda de los dos objetivos, con la dificultad que eso genera. De la boca para afuera es fácil decir que vamos a lograr los dos objetivos, ganar la Liga y pasar en la Champions, pero después ya veremos si no se cumplen las expectativas porqué circunstancias se ha producido”, ha añadido.

La remontada del Barça ante el PSG. “Son situaciones de análisis mucho más profundos, hay situaciones que merecen un plano objetivo por sus circunstancias atípicas. Nosotros estamos relacionados con un torneo en el que están los mejores del mundo y va a ser muy difícil. ¿Qué sería lo primero que haría tras remontar un 4-0? Llamar al médico porque seguro me estaría dando un infarto prematuro”.

¿Un bajón físico? “Nosotros cuando justifiquemos la relajación, que se sea por ver quién corre menos o quién corre más. No gana el que corre más, gana el que juega mejor. Nosotros no tenemos que buscar un análisis que no tenga que ver con eso. Para mí el futbol es un todo y no se puede separar. Si hay falta de juego hay exigencias físicas mayores. Nosotros no tenemos lesionados, en los últimos partidos el equipo ha corrido más porque ha jugado menos. Me asustan los números que valorizan más el hecho de de correr que de jugar”.

Monchi suena para el Real Madrid. “Si es como usted dice, que no lo sabemos porque hay muchos rumores, tener a uno de los mejores o al mejor del mundo es un plus y por eso también estamos donde estamos. Es bueno que eso pase y, sin son especulaciones, si es por el bien de la entidad, bienvenido sea”.

Luchar por la Liga. “Siempre ha sido casi imposible. Los grandes tienen mucho poder y ni sumado el Atlético de Madrid está para olvidarlo. Está distanciado pero va a apretar y está ganando. Ganar para ellos es una moneda corriente. Para nosotros es mucho esfuerzo ganar cada partido sabiendo que el rival gana el suyo con comodidad”.

El riesgo de pensar en el martes. “Teniendo claro lo que buscamos, si pensamos en el martes, el Leganés nos va hacer pasar una mala tarde. Estaríamos dejando de lado algo importante y nos llevaríamos una presión innecesaria antes de tiempo. El domingo ya podremos pensar en el martes”.

El cambio de entrenador en el Leicester. “Lo tenemos presente junto con el grupo de analista. Hay una modificación en el estado de ánimo que ha generado que el equipo sea tan peligroso como el año pasado. Por tanto, hay una modificación en la preparación porque ellos van a jugar como si fuese una final. Si no lo preparamos bien el partido se nos va a hacer muy cuesta arriba”.