Sampaoli apela a la personalidad del equipo como visitante para seguir sumando

Con el recuerdo del trepidante 6-4 de la primera jornada, Jorge Sampaoli afronta la primera cita de la segunda vuelta ante el Espanyol intentando "consolidar lo que hicimos en la primera vuelta", mientras duda de la presencia de Vitolo y no aclaró si Walter Montoya se incorporará de manera inmediata (para lo que habrá que prescindir de un extracomunitario) o el próximo verano.

"Ojalá tengamos la personalidad de los últimos partidos como visitante para volver a sumar", resumió sobre la cita de este domingo en Cornellá, "un campo complicado" para empezar la segunda vuelta: "Puede haber frustración si no se logran los objetivos que conseguimos en la primera vuelta. Cuando uno se genera expectativas que no puede cumplir, el estado de frustración puede generar falta de creencia en la idea. Ojalá que no nos pase", explicó.

El estreno liguero ante el equipo de Quique Sánchez Flores "fue un comienzo frenético encajando cuatro goles en errores puntuales, pero con un volumen de ataque inolvidable. Ojalá que mañana podamos hacer un partido que nos permita soñar a pesar de ser un campo muy complicado", resaltó subrayando lo positivo de aquel encuentro.

Aguantar o no, ésa es la cuestión. El momento sevillista invita al optimismo, pero no deja de ser una variable más para Sampaoli, pues el Real Madrid es líder habiendo perdido algo de fuelle y el Barcelona tercera con una impresión diferente. "Son momentos distintos, más allá de que el Barcelona esté ahora por debajo, porque están en alza y van a sacar muchos puntos. El Real Madrid hoy está por delante de nosotros pero no está tan bien. Aún así, si recuperan jugadores y sensaciones, todo se equiparará. Los momentos dirán quien está mejor que otro".

Sobre Vitolo, reconoció que tiene muy difícil jugar: "La recuperación todavía no está consolidada como para que esté mañana. Veremos, pero el riesgo de que recaiga está ahí. Hay que estar muy atentos para ver qué nos conviene más".