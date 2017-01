Sampaoli, entre la realidad de la Copa y la ilusión de la Liga

Jorge Sampaoli no esconde las dificultades que entraña la eliminatoria copera contra el Real Madrid después del 3-0 en el Santiago Bernabéu y reparte sus miradas con el sueño que se le presenta a su Sevilla el domingo contra el mismo rival en el partido de Liga, pero eso no quiere decir que arroje la toalla de manera precipitada en la Copa: “Se intentará hacer un partido que nos permita soñar con esa posibilidad. Hay realidades que la harán muy complejas, pero vamos a ilusionarnos con hacer un gran partido y ojalá que podamos tener la chance en algún momento del juego para acercarnos”.

Son dos partidos en apenas cuatro días y el técnico argentino tiene muy claro que los esfuerzos de sus futbolistas tienen que ser dosificados para ambos, lo que hace que en el partido copero se puedan producir rotaciones. “La importancia es la misma del desarrollo del juego, pero si uno tiene un grado de sensatez hay muy poco tiempo de acá al domingo y el desgaste nos permite saber que hay que desgastar menos a algunos jugadores. Con eso tenemos que jugar con los nombres propios que se modificarán del jueves al domingo, pero la intención tiene que ser la misma independientemente de los futbolistas que jueguen”, aclaró Sampaoli.

Realismo "Vamos a hacer todos los intentos para luchar e ir a por ello, aunque de ahí a que suceda..."

¿Hay alguna posibilidad de remontarle un 3-0 al Real Madrid? “Empezando a jugar a través de los supuestos, puedes pensar de manera optimista que si o a través de una visión pesimista que no. O ser realista y ver cómo se desarrolla el partido pensando que enfrente está el mejor equipo del mundo hoy. Pero vamos a hacer todos los intentos para luchar e ir a por ello, aunque de ahí a que suceda…”.

Se le pregunta entonces por cuál de los dos partidos elegiría si le dieran esa opción y el técnico entra en principio para retroceder a continuación. “Si paso la eliminatoria elijo el primero, pero son cosas efímeras que no tienen nada que ver con la realidad. Yo no puedo elegir, tengo que jugar, competir contra un rival que normalmente les gana a todos y el partido del domingo es como si fuera una final de Champions. Enfrente está el Madrid y eso es complicado”, concreta Sampaoli.

En la rueda de prensa, sin embargo, el entrenador sevillista no arroja la toalla sin jugar, aunque huye de compromisos irreales cuando se le comenta el hashtag del club #yocreo. “Trato de ser muy sensato, pero a la vez tenemos la ilusión intacta de hacer un gran juego el jueves que nos permita estimularnos con el desarrollo del partido y ojalá que le demos a la gente lo que quiere ir a ver. Pero promesas que no pueda cumplir no las voy a hacer. Ojalá que tengamos una buena noche contra uno de los mejores rivales del mundo”.

Una rueda de prensa con el Real Madrid y prensa televisiva con corresponsales de los medios madrileños no puede desarrollarse sin la pregunta sobre Cristiano Ronaldo. Para Sampaoli, “es un jugador tan determinante que nunca conviene tenerlo enfrente, pero si no lo tenemos el jueves lo tendremos el domingo. Para nosotros será importante qué plan tengamos para marcar a un jugador que determina tantos partidos. Nosotros también tuvimos algunos inconvenientes en la formación en el primer encuentro. El Madrid cuenta con un plantel muy grande que le permite elegir y el que salga tendrá un nivel top”.

Surge entonces la cuestión arbitral y la posible presión del Sánchez-Pizjuán, pero el técnico sevillista prefiere concentrar los esfuerzos en los suyos. “Cuento con que la gente nos apoye, nos estimule todo el tiempo, en estos dos partidos tan complicados e ilusionantes para nosotros. Que se vincule más con nosotros que con el arbitraje para que nos dé fuerza en algún momento de dificultades”, solicitaba el argentino.

Jovetic "Si él está bien, con la calidad que tiene nos puede aportar muchas cosas"

No está clara la participación de Jovetic, pero aquí está lo que le solicita Sampaoli “No lo veo caído en una banda, más como un punta solo como en su selección, o de un segunda punta como juega en sus equipos, que se puede vincular con el juego y con el arco. Si él está bien, con la calidad que tiene nos puede aportar muchas cosas”.

Sampaoli fue claro al hablar de un posible tercer fichaje y manifestar su preferencia por un nuevo central, tal y como publicó Diario de Sevilla al anunciar la contratación de Lenglet. “El grupo está respondiendo y no sé si podrá modificarse la plantilla de acá al final de enero, hoy por hoy no veo que venga algún jugador más en alguna posición. Con la operación de Dani Carriço habíamos pensado en algún central más, pero lo veo difícil”.

La Liga "Ganar el domingo sería como decir que estamos muy presentes y vamos a pelear por esta Liga"

Primero está el partido de Copa, pero Sampaoli, como casi todos los sevillistas, no puede evitar la iluisón de pelear por la Liga. “Estamos soñando despiertos, pensando que el domingo es una final, tenemos que acortar esta distancia acá, ese partido sería como decir estamos presentes y vamos a pelear por esta Liga. Es muy importante el partido del domingo, estaríamos muy cercanos a la ilusión de la pelea”, concluía con ojos chispeantes el argentino antes de abrirle la puerta de la titularidad a Lenglet en una defensa con tres centrales.