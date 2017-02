Sampaoli: "Se siente mucho el apoyo de la gente que está en ese lugar"

El nuevo escenario de la animación en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con la prohibición expresa por parte del Comité Antiviolencia del uso de la terminología Biris o Biris Norte, sigue teniendo nuevos capítulos. Jorge Sampaoli ha evitado nombrar a los biris en su comparecencia de este mediodía, en la que habló ha dicho que no sabe si afectará esto a su equipo: "Lo desconozco si esto afecta al grupo, son situaciones externas y peco de desconocimiento. No tengo una evaluación del tema. Yo lo único que quiero es que todo el estadio esté alentando al equipo, ayudándolo, como pasa en todas las canchas, para que el equipo tenga mucha fortaleza en casa".

El técnico sevillista se ha sorprendido de esta prohibición, aunque no ha querido analizar en profundidad el asunto. "No puedo juzgar esta resolución, desconozco el desarrollo de lo que llevó a esta decisión. Seguramente, de cara al futuro, se van a ir terminando historias que tienen que ver con factores con mucha importancia en el club. A lo mejor por un grupo de gente que no está vinculada al Sevilla, sino a la violencia. No puedo dar una opinión de algo que desconozco en profundidad. Sí sé como entrenador que se siente mucho el apoyo de la gente que está en ese lugar y que tiene esa denominación. Si le quitan esa denominación será por algo muy grave. Será así en todos los equipos. Me sorprende la determinación, pero no la puedo cuestionar, porque no sé por qué es".

Sampaoli también ha hablado de otros temas candentes, como el caso Zozulya: "No conozco casos así. Me parece injusto. Mi punto de vista sobre lo que piensa cada persona está vinculada sólo a su pensamiento. Si no, se puede dar que no se fiche a alguien por su religión o sus ideas".

Más tranquilo, ha avisado del peligro del Villarreal: "Haber perdido con el Espnayol nos complicó un poquito, porque teníamos la ilusión de seguir con la racha que traíamos. Fue un partido atípico. Y ahora viene un rival difícil como el Villarreal, un rival directo por las competencias europeas. Va a ser un partido muy exigente para poder sostener el nivel de los últimos partidos"

Será clave valorar el estado de tocados como Escudero, al que prácticamente ha descartado, y del recién llegado Walter Montoya: "Lo de Escudero está complicado, no pudo entrenarse normalmente toda la semana. Vitolo ya está completamente recuperado. Y lo de Walter hay que esperar su condición, no viene de competencia, sino de preparación general, y habrá que esperar un poco más".

Sampaoli califica el partido del domingo de "final": "Debemos mantener la lucha por ganar, por estar arriba, nos jugamos una final contra un gran equipo, que maneja muy bien los tiempos y que va a jugar con nuestra necesidad. Seguimos con la ilusión de encontrar en cada fecha a un equipo ganador".

Y deja en un segundo plano que el Sevilla juegue con un dibujo u otro: "Cuando se habla de sistema o de cantidad de futbolistas tiene que analizarse lo que pasa con el juego, esto es mucho más general que una línea defensiva con tres o con cuatro. Con diez jugadores el Espanyol llegó muy poco, salvo diez minutos en el primer tiempo y alguna jugada esporádica en el segundo tiempo. El equipo se ha defendido bien de diferentes formas. No sé si eso genera algún condicionamiento de seguridad defensiva. Buscaremos la mejor fórmula para contrarrestar al rival. Hay que ver si juegan Bakambu y Adrián, o si juegan tres detrás del punta. No decidimos nosotros, sino el rival".

Además, ha destacado su forma agresiva de jugar: "Uno evalúa todo. Cuando cuentas con jugadores en el doble pivote como N'Zonzi y Nasri y laterales pensando en atacar estás dando un mensaje. Cuando dominas y generas situaciones, hay jugadores que terminan siendo determinantes. El último partido no se puede evaluar, con un jugador menos sería incorrecto. Hemos ganado con cuatro y con tres defensas, y buscaremos lo mejor para que el equipo se sienta cómodo".

Por último, ha descrito el perfil de Walter Montoya: "Walter es un volante dinámico, estilo Krohn-Dehli, con llegada, con remate. En Argentina jugó más por dentro tras la salida de Lo Celso (ahora en el PSG), con una faceta más ofensiva. Es un volante con diferentes funciones en el campo, tanto internas como externas".