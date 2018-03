Seda sobre la pana mojada

El once de gala, sin cansancio, sí funciona y ahora tendrá una semana limpia para pensar en el Valencia, en el cuarto puesto. Toda la segunda parte sobró, salvo para corroborar que al Sevilla le falta cinismo , mala uva, y le sobra seda. Se podría haber hartado, perdonó al Athletic y se metió en la camilla: la lana por la seda.

Undiano incomoda hasta cuando no influye en el tanteo

No es árbitro que guste en Nervión el muy veterano Undiano Mallenco. El navarro, tan navarro como el Cuco, fue objeto de las iras del respetable. Tuvo errores de apreciación, pero quien tiene boca se equivoca. El problema fue su prevaricación al no aplicar el reglamento con Saborit, que poco después de ver la amarilla, le dio una patada alevosa por detrás a Franco Vázquez. Undiano la pitó, pero no expulsó al lateral, que luego, en la tángana provocada por Raúl García, derribó de una tragantada a Correa.