"Sentíamos vergüenza en el descanso"

Cuando todo parecía perdido apareció el mejor Sevilla, que hizo vibrar a su afición en 45 minutos tirando de casta, quizá su mejor arma en los últimos años.

Así lo expresó el héroe de la noche Pizarro, que logró el 3-3 en el tiempo de prolongación aprovechando un balón que le quedó muerto al borde del área chica sin oposición alguna. "En el descanso sentimos vergüenza por el juego del primer tiempo. Echamos huevos y pudimos empatar. Cuando no se puede jugar bien hay que correr y meter la pierna, no se puede jugar caminando", afirmó el argentino, que provocó una explosión de júbilo en el estadio al lograr el tanto de la igualada: "Fue una gran alegría. Nos da opciones de todo en la última jornada de la Champions. Cambiamos la actitud y mostramos carácter, ésa fue la clave. Siempre no se puede jugar bien, pero hay que correr. Ojalá en adelante no cambiemos esa actitud", señaló.

En la misma línea se expresó Mercado, claro y conciso al asegurar que el Sevilla "hizo una primera parte muy mala". "Nos golpearon muy pronto y no nos pudimos reponer pese a que tuvimos ocasiones. Ante un rival como el Liverpool los errores se pagan. Pero en el segundo tiempo todo cambió y obtuvimos un premio merecido al esfuerzo". El cambio mental fue también la clave para el defensa. "Hay cosas que van más allá de las cualidades técnicas o tácticas. Cambiamos la actitud. La cabeza no respondía y en el descanso cambiamos el chip y logramos el empate".

Para Mercado "era normal que la gente no estuviese conforme en la primera parte y pitase", pero "este equipo pelea siempre hasta el final".

Banega, por su parte, apuntó a Berizzo como una de las piezas decisivas en el cambio del Sevilla. "Él es el más importante de todos nosotros. Nos muestra el camino y estamos a muerte con él y él, con nosotros", afirmó el argentino, para quien "lo peor ya pasó". "Ahora dependemos de nosotros mismos para cerrar la clasificación", sentenció.