Caparrós ya es entrenador del Sevilla

El Sevilla ya ha decidido que Joaquín Caparrós sustituya a Vincenzo Montella al frente del primer equipo y el entrenador utrerano ha dado el sí a hacerse cargo pese a que su primera intención era no tener que tomar las riendas y entrar a partir de junio a trabajar en el club en un puesto de responsabilidad en la parcela deportiva.

Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado. El Sevilla, tras un nuevo desastre en el Ciudad de Valencia ante el Levante, donde el equipo sumó su noveno partido sin ganar, ha decidido destituir al entrenador italiano. Y tras una reunión con Caparrós ha llegado a un acuerdo para que el que ya fuera entrenador sevillista se haga cargo del equipo en los cuatro partidos que quedan para finalizar la temporada con el objetivo de clasificar al equipo para la Liga Europa. A partir de la próxima temporada tendrá un cargo aún por determinar en la secretaría técnica.

El club ya ha comunicado oficialmente ambas noticias. Caparrós será presentado este domingo y dirigirá su primer entrenamiento horas después en la ciudad deportiva. El utrerano llega junto a el ex futbolista Luci, quien lo ha acompañado en sus últimos proyectos, y tendrá como nuevas figuras en el cuerpo técnico al ex campeón del mundo Carlos Marchena y a Paco Gallardo, ambos hasta ahora en el Sevilla C, mientras que como preparadores físicos toman mando en el primer equipo Juanjo del Ojo y Carlos Otero, ambos personal del club.