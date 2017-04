"El Sevilla es un equipo temible y su temporada es muy exitosa"

Pese a que pasa por el peor momento de la temporada, el respeto de Luis Enrique por el Sevilla de Sampaoli es grande. "Es un equipo temible por lo que ha hecho y por lo que puede hacer en cualquier momento. Estamos hablando de una temporada muy exitosa la que está haciendo el Sevilla", afirmó el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al duelo de esta tarde.

Para el técnico del Barcelona, el cuadro blanco tiene un estilo que ya pudo comprobar en el partido de la primera vuelta, en el que el Sevilla tuvo sus opciones. "Sirve de ejemplo para el partido de mañana (por hoy). Es un rival que quiere tener el balón, que acumula jugadores arriba y que tiene mucho fútbol, tanto para jugar en largo como en corto, y que nos generará complicaciones seguro", precisó.

Luis Enrique confirmó ante la prensa catalana que se tomará un año sabático y bromeó con Monchi respecto a algunos rumores que vinculaban al de San Fernando en un proyecto junto a él de entrenador. "No veo a Monchi en la Escalerona, en la Playa de San Lorenzo... que es mi plan de este verano. Y creo que Monchi trabajará este verano. Y si no lo hace lo invitaremos a un culín de sidra", dijo entre risas el ex futbolista.

Luis Enrique también valoró el trabajo de Jorge Sampaoli en el Sevilla. "El Sevilla no está ahora mismo en su mejor dinámica, pero Sampaoli es uno de los entrenadores que mejores resultados ha conseguido", indicó.