El Sevilla espera que Sampaoli se pronuncie sobre su cláusula

En el Sevilla existe una gran curiosidad por saber cómo va a gestionar Jorge Sampaoli el final de Liga y las informaciones que llegan desde Argentina, donde se asegura que el entrenador de Casilda hará público este mismo viernes, en la rueda de prensa previa al Sevilla-Osasuna, que será el próximo seleccionador de la albiceleste.

Para el viernes está previsto desde hace tiempo que la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) haga pública la lista de convocados para los dos amistosos que la selección disputará en junio, cuya autoría correría a cargo de Sampaoli. Pero en el Sevilla aún esperan que o bien la AFA o bien el propio entrenador se dirijan al club para comunicar de qué manera y cuándo piensan hacer efectiva la cláusula de rescisión para poder liberar su contrato. Los dirigentes argentinos están presionando al de Casilda, pero nadie da un paso y las cosas desde el país sudamericano se dan por hechas ante la sorpresa de los responsables ejecutivos del Sevilla.

Sampaoli tiene contrato en vigor durante una temporada más y sólo pagando 1,5 millones a partir del 1 de junio podría ser liberado. Aunque el Sevilla está dando los pasos y ya tiene identificado al que es su primer objetivo para el banquillo, el también argentino Eduardo Berizzo, entiende que su entrenador sigue siendo Sampaoli mientras no se demuestre lo contrario.

En Argentina ya se han filtrado hasta los nombres de la primera convocatoria de Sampaoli, con Mauro Icardi (Inter) como principal novedad, pero en Sevilla hay especial curiosidad por saber qué es lo que dice el técnico en la rueda de prensa previa al duelo ante Osasuna.

"No puedo reconocer algo que no existe. A nivel oficial no hay nada. Mi contrato tiene un montón de aristas y no puedo hablar de nada anterior si no ha habido conversaciones entre el club y Argentina. No puedo explicar algo que ahora mismo no existe", fueron las palabras de Sampaoli al respecto de su futuro tras el partido ante el Real Madrid en el Bernabéu. Por eso mismo, sería tremendamente extraño que anunciara ya que será el próximo seleccionador argentino. Para los intereses del Sevilla, aparte de tomarlo como una falta de respeto, daría pie a una falta grave, puesto que tiene contrato en vigor que no ha sido rescindido ni unilateral ni consensuadamente.