Más de cuatrocientos partidos en la máxima categoría del fútbol español, muchos de ellos en el Sevilla, dan fe de la provechosa carrera profesional de Pablo Alfaro (Zaragoza, 1969). Centrado ahora en su faceta de entrenador vivirá con expectación el encuentro que esta jornada mide a los andaluces contra el Leganés, uno de los equipos a los que dirigió.

-¿Qué espera del partido?

-Espero que se vea un buen espectáculo. Entramos en el último tercio de la competición, los puntos son muy importantes para los dos. El Leganés por el objetivo de mantener la categoría, que sería otro hito histórico. El Sevilla para seguir la estela de los dos todopoderosos e intentar plantar cara hasta el final.

-¿Le sorprende el nivel que está demostrando este año el Sevilla?

-Está sorprendiendo a todos para bien. Tanto en Liga como en Champions League está dando muy buena medida. Estamos entrando en la fase más crucial de la temporada y el equipo sigue con muchas opciones en la Liga, que es el torneo más largo y donde te tienes que enfrentar a Real Madrid y Barcelona. Es una sorpresa positiva y el sevillismo sigue soñando con un milagro.

-Como entrenador que es ahora ¿qué le parece Sampaoli?

-Me parece una persona inteligente que ha tenido una buena y rápida adaptación al fútbol europeo. Ha tratado de imponer su filosofía. Es valiente, ya no es tan kamikaze futbolísticamente hablando como podía ser al principio de temporada. Ahora el equipo es mucho más fiable, con una gran plantilla compitiendo a día de hoy por ser hipotética aspirante al título de liga.

-¿Ve al equipo capaz de ganarlo?

-De momento nos tiene ilusionados a todos. No es su obligación pero a día de hoy está compitiendo con los dos poderosos. Para mí hay un par de aspectos que de aquí a dos o tres meses van a ser clave. Uno es que tiene que visitar el Calderón, el Nou Camp y el Bernabéu. Y el otro es que está vivo en la Champions League y le puede desgastar en lo físico y en lo psicológico. A ver cómo es capaz de lidiarlo y solventarlo el equipo. Si sale de estos retos bien, definitivamente es aspirante.

-¿Con qué jugador de la actual plantilla se siente identificado?

-Si hablamos de todo lo que engloba a un futbolista diría Iborra. Es el capitán del equipo, el hombre que aglutina, que está dando un rendimiento deportivo extraordinario. A lo mejor no es la gran figura del equipo pero todos los entrenadores que ha tenido han contado con él y siempre ha dado un rendimiento extraordinario.

-¿Es un milagro que el Leganés esté en Primera?

-Es un bendito milagro. El Leganés está en el fútbol profesional y sigue manteniendo la esencia y la gestión de un club familiar, eso tiene mucho mérito. Tuve la oportunidad de entrenarlo en Segunda B, de clasificarnos para un playoff de ascenso. A partir de ahí llega Garitano y también lo hace estupendamente bien. Ha pasado en cuatro años de ser un club con ilusión por subir a Segunda a tener la ilusión de mantenerse en Primera. Es un ejemplo para muchos otros clubes que a lo mejor no han hecho las cosas tan bien como el Leganés.

-¿Siente que una parte del éxito actual es suya?

-Sí es cierto que fue, digamos, el año en el que se cambió la tendencia. Venía de ser un club más inestable y de cambiar mucho de entrenador durante la temporada, de no tener un proyecto y un estilo claro. En esos primeros ladrillos uno se siente partícipe. Luego no cabe duda de que hay que darle todo el mérito a Garitano, a todo su cuerpo técnico y a la labor de gestión del club, que sigue siendo humilde pero es un espejo para muchos otros más grandes que no consiguen estar a la altura que está el Leganés.

-¿Se arrepiente de no haber seguido en el equipo?

-Nunca se sabe. Estoy orgulloso de haber estado en el Leganés y de saber que siempre tengo las puertas abiertas. Son decisiones que uno toma en la vida. Trabajé muy a gusto y nunca se sabe el futuro lo que deparará.

-¿Cree que se salvará?

-Deseo que lo haga. Este año la salvación no está tan cara como otros años porque hay equipos a los que les cuesta muchísimo puntuar y ganar. Llega el último tercio y ahora es cuando hay que saber manejar la tensión, ser fuerte mentalmente. Esa ventaja que ahora tiene el Leganés debe intentar conservarla. Deseo que se salve porque creo que es el premio a una labor bien hecha y a la humildad.

-No puedo evitar preguntarle por el Zaragoza. ¿Cómo ve al equipo este año?

-Con mucha presión, muchas urgencias. Por entidad, por ciudad, por masa social, su sitio histórico está en Primera. Pero hace unos cuantos años que no está y cada año que pasa sin estarlo es una losa más. A nivel económico la situación es muy difícil y necesita sobre todo tener una línea estable, estar seguros de cómo conseguir el objetivo y trabajarlo. Los cambios apresurados casi nunca te llevan a nada. Me duele verlo así.