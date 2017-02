En similar medida a la sensación con la que salió el aficionado medio del estadio, Jorge Sampaoli se expresó tras un partido en el que vio netamente superior a su equipo. No tuvo tapujos en decirlo no una vez, sino dos. De ahí que el técnico del Sevilla esté confiado en lograr el pase, siempre que los suyos "sigan jugando así", sin "mermar" la idea pese al ambiente tremendo que habrá en el King Power Stadium.

El entrenador sevillista contabilizó las ocasiones de gol. Hasta una docena. "El desarrollo de la primera mitad fue de mucho dominio, de seis situaciones de gol. El segundo tiempo no tuvimos tanto, pero también tuvimos seis ocasiones claras. Erramos un penalti y el rival en la única aproximación hizo gol. Estoy contento por el desarrollo, porque seguimos buscando tras el 1-0, tuvimos chances, y un poco amargado por lo estrecho del resultado, porque el desarrollo habría permitido una diferencia mayor", argumentó Sampaoli. Ese gol de Vardy no resta ilusión en el Sevilla, según dijo: "Estamos muy ilusionados en poder pasar de fase, sabemos que vamos a jugar en una cancha difícil, contra el campeón de Inglaterra, que querrá pasar".

Ellos son los favoritos, pero se puede hacer un gol; en casa hicimos buenos encuentros"

El técnico incluso se sorprendió de la gran diferencia de nivel entre uno y otro rival: "Nosotros trabajamos este partido para ser superiores al rival. No imaginé tanta diferencia, el Sevilla fue muy superior y podría haber marcado una diferencia mayor". Una de las claves fue el penalti que Schmeichel le detuvo a Correa. "Uno va variando los lanzadores en relación a circunstancias, tenemos elegidos a tres y la elección en los últimos tiempos no ha dado resultado. La idea es estar siempre cerca del área para tener posibilidades como penaltis, que a veces nos cobran y otras no nos cobran", explicó Sampaoli, refiriéndose al que falló Nasri ante Asenjo.

También hubo dos disparos a los palos. "La diferencia en el desarrollo fue grande, y por ahí no tuvimos la fortuna de la concreción ni la contundencia. Jugando así, si no lo mermamos en Inglaterra, tendremos opción de pasar. Uno se va con una sensación extraña por el gol, pero eso no esconde el juego del equipo, que fue muy superior ante un rival que viene herido".

Habló Sampaoli de la labor del portero Schmeichel: "Se tuvo el dominio y Schemeichel estuvo en un gran nivel y si no hubiera sido por él a lo mejor el resultado habría sido distinto. Tuvo una actuación muy contundente". En el King Power Stadium será otra cosa: "La única opción que tiene el Sevilla es mantener su estilo y su idea. Si no lo hacemos en un estadio que estará apoyando al equipo local de manera intensa nos caerían muchos centros al área, por eso tenemos que hacer nuestro fútbol", dijo Sampaoli, preocupado por Lenglet: "Si Lenglet salió del campo es que tiene un dolor importante".