Sampaoli: "Hay que encontrar la versión auténtica del Sevilla"

Dar con el Sevilla que gustó a propios y extraños, recuperar su mejor versión, “la auténtica”, es clave tras el frenazo sufrido en la Liga y la eliminación de la Liga de Campeones. Para ello vendrá bien el parón, según reconoce Jorge Sampaoli, quien quiere dar con el diagnóstico del mal del equipo para enmendarlo.

“Cuando uno no logra establecer pautas de ganar o que acerquen a la victoria, hay frustración, amargura, venimos de un golpe muy duro. Pero hay que encontrar la versión del Sevilla auténtico, que nos dio una identidad. Será bueno este tiempo de parada para poder recuperarlo”, explica el técnico, que matiza así la importancia del parón liguero que llega ahora:“Si nos prepararnos bien vendrá mejor. Si el parón es largo y recordatorio del último tiempo, seguramente no. Hay que ser claros. Lo más importante es el diagnóstico y a partir de ahí encontrar soluciones que nos acerquen a lo que fuimos y a esa versión de la que hablaba mucha gente”.

Sampaoli no vinculó el mal momento a jugar de visitante:“Más allá de la derrota en Champions y aquí, veníamos de ganar partidos importantes e hicimos un gran primer tiempo en Vitoria. No pasa por el lugar, pasa por el momento”.

Con todo, da una lectura positiva a la derrota:“Cuando vienes de una derrota muy dura y juegas con un rival que acá se hace extremadamente fuerte, un grande de España, si las cosas no te salen como esperas estás expuesto. Perdimos el partido por detalles: el primer fue a gol a pelota parada, y en los momentos en que el equipo buscó ellos generaron. El equipo, no estando en su buen momento, buscó hasta el final, y esa búsqueda no te alivia el dolor de la derrota, pero genera un entusiasmo para lo que viene”.

Además, explica así los cambios tácticos y de posiciones, como Escudero jugando de medio centro primero y de lateral por último: “Fue para contrarrestar el trabajo que hacía Koke en ese sector. Luego cuando ellos modifican nosotros volvemos a modificar, porque ya no era necesaria esa posición. Tenía que ver con un matiz del partido para ver si encontrábamos ayudas a la posición de N’Zonzi. El partido fue variando y nosotros tuvimos que variar con él”.

El discurso cambia con la nueva perspectiva. Ya no cabe hablar sino de defender el tercer o cuarto puesto. Quedó atrás lo de luchar por la Liga:“Todo nos va modificando la fotografía de la actualidad. La ilustión que teníamos en un determinando momento nos hacía pensar en esa chance. Ahora en Liga habíamos ganado cinco partidos y empatado tres, ésta es la primera derrota en nueve partidos. Y obviamente esto aleja de esa chance que nos ilusionaba. Y ahora tenemos que mirar la opción de clasificar al equipo en otra fase”.