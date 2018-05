Caparrós replica a Setién: "No puedo cortar el talento de Banega"

El derbi ha empezado a jugarse hoy con el cruce de declaraciones entre Quique Setién y Joaquín Caparrós, que ha replicado al cántabro sobre el estilo de juego del Sevilla. El entrenador del Betis había sugerido que el árbitro debería impedir un juego entrecortado, porque eso perjudicaría a su equipo. Y Caparrós le ha respondido con datos sobre el derbi de la primera vuelta y con un argumento sobre el talento innato de la plantilla sevillista. “Sí, porque no es real, el fútbol es fútbol y es una suma de mucho. A Banega no le puedo decir que juegue tal, es internacional argentino, con un talento elegido; futbolistas como Sarabia, Nzonzi, con ese talento natural, ¿qué voy a decirles, que vayan en contra de lo que pueden hacer? Ahí están los datos. Muchas veces decimos unas cosas cara no sé a qué. La experiencia de muchísimos años me lleva a ver que muchas veces los entrenadores nos equivocamos”.

Caparrós sacó incluso un documento para mostrar sus datos, ante la sugerencia de Setién de que el árbitro debe impedir que el Sevilla embarulle el juego: “Tenemos que intentar darle también mucha importancia al balón, y hacer un partido exigente, ser un equipo valiente. Son importantes los puntos para nosotros y vamos a ver si sale todo. Esperemos que sea un partido totalmente distinto al de la ida. Yo cambiaría el partido del derbi de la ida no sólo por el resultado sino por los datos. Muchas veces se venden motos sin pintura. En el partido de aquí fueron 16 faltas del Sevilla por 18 del Betis; 9 despejes del Sevilla por 52 del Betis; tarjetas, tres del Sevilla por cinco el Betis; 14 remates del Sevilla y 9 el Betis, el equipo de la posesión y el equipo que juega 50 minutos... Cambiaría los datos ahora, los datos reales. Motos se pueden vender, lo que no se pueden vender son datos. Muchas veces los entrenadores... la experiencia es importante y nos llevamos por una inercia totalmente distinta”.

Más centrado en las características intrínsecas de un derbi, ha comentado: "Es un partido especial, un partido distinto, un partido que la ciudad lo espera. Lo he vivido y he tenido la experiencia de vivir otros derbis, pero el nuestro es totalmente distinto, no sé si a nivel mundial, pero a nivel de nuestro país es totalmente diferente”.

Y sobre el estado de su plantilla para afrontar el derbi pese a la carga de partidos, ha comentado: “El equipo está bien, estamos motivados, con ganas, la gente se está recuperando. Llevamos dos partidos en una semana muy intensos, no sólo en el aspecto físico sino en el mental. Pero cuando tú vas ganando se multiplica el aspecto anímico y la gente se recupera antes. Nos quedan todavía 24 horas para terminar de recuperarse. El partido va a ser exigente, ellos juegan en su casa, con su público, están bien... Nosotros tenemos también nuestro argumentos futbolísticos y vamos a intentar que salga todo como deseamos”.

También ha defendido su estilo de juego por encima de la casta y el coraje: “No conozco a nadie en la élite que sólo por corazón y por casta haya sido internacional y haya conseguido títulos ni a ningún entrenador que haya estado muchos años en la élite sólo por eso. A mí lo que me gusta es que ese talento lo pongan al servicio del colectivo, que sea un talento activo, no un talento pasivo”. “Yo tengo casi 500 partidos en Primera División, que son muchos, puedo presumir de ser el sexto entrenador en número de partidos en Primera División. Cuando llevas ese número partidos será por algo más. Pero no renuncio a lo otro. El fútbol tiene carácter, y hay un reglamento y hay un árbitro por si te pasas. Pero nos estamos jugando cosas importantes”, añadió al respecto.

En el entrenamiento a puertas abiertas del Betis se escucharon insultos contra Caparrós. A esto le ha quitado importancia, con ironía y buen humor: "Uff, mira venía relajado y ya me estoy poniendo... (risas). Es fútbol, tampoco vamos a mariconizarlo. Lo importante es que haya deportividad y que no haya ningún tipo de percance. Tenemos que ir cada uno a defender el balón".

Jesús Navas no se ha entrenado la víspera: "Está complicado, pero vamos a esperar hasta última hora".

Apertura del entrenamiento al público: "Estábamos escuchando y hemos hablado con el presidente y el personal y hemos abierto las puertas y ha sido bonito. Estaban ahí los chavales esperando, deseosos... Muchas veces no están las cosas pensadas y hay que actuar en función de lo que uno cree que puede beneficiar".

Importancia del ganar al Betis: "No, vamos a ver, es un partido muy importante para nuestros objetivos. Estos partidos son especiales para todos, lo mismo para mí que para el chiquillo, el aficionado del Sevilla, y el abuelo y la madre del otro equipo igual. Todos están deseosos de ganar el derbi. Forma parte de nuestra ciudad".

Ilusión de debutante: "Ya veía difícil dirigir un derbi, pero en el fútbol nunca se sabe. Y aquí estoy, con la máxima ilusión como el primer día. Y buscando un triunfo que nos ayude a dar un pasito más para conseguir nuestros objetivos".

Jugar sin depender del Betis: “Nosotros tenemos que depender de nosotros, no estarn en función de nadie. Luego hay matices. Es un equipo con internacionales y no puedo venir a cortarles su creatividad. Piemro porque es imposible en una semana y luego porque sería antinatural pedirles cosas que no puedan hacer pos sus características”.

Charla de motivación: "Siempre hay que hacerla, en cada momento, en cada situación. A lo mejor no hay nada pensado y se te ocurre algo. El aspecto motivamente no está escrito, no hay un código. Tienes que ser observador y tienes que hacerlo en cualquier momento, desayunando, en la comida. Hemos estado haciendo este tipo de gestos. Y esto no se corta hasta entrar en el vestuario".