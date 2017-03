Castro: "Tenemos intención de hacer historia"

José Castro ha atendido a los medios de comunicación en el aeropuerto de San Pablo, justo antes de partir con la expedición del Sevilla hacia Leicester, donde mañana se juega la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, una cita histórica: "Estamos jugándonos mucho. Tenemos la posibilidad de hacer historia, estar de nuevo en cuartos de la Champions, el partido puede ser el más importante de la historia. Nervios siempre hay, pero tenemos que pensar que tenemos un equipo con experiencia y jerarquía suficiente, acostumbrado a jugar estas eliminatorias y tenemos que esperar lo mejor de nuestro equipo".

El presidente del Sevilla no está inquieto por el mal momento de un Sevilla que lleva dos partidos seguidos sin ganar en la Liga ante rivales teóricamente inferiores: "No tuvimos un buen partido de Liga, no estamos en el momento óptimo de hace unas jornadas. Pero esto cambia por partidos y mentalmente es un partido que los jugadores estaban esperando porque es muy importante para ellos y para la entidad". Según su parecer, "son momentos de bache, todos los grandes equipos lo tienen". "A raíz de la saturación de tantos partidos puede tener un bache, pero esto se resuelve pasando la eliminatoria", dijo Castro, que expresó un doble deseo: "Ojalá esta semana, en que jugamos también contra el Atlético de Madrid, al que llevamos cinco puntos, salgamos de este bache y digamos que estamos de nuevo en la línea ascendente que llevamos desde el principio de la Liga".

El Leicester City, al contrario que el Sevilla, lleva dos victorias seguidas en la Premier desde el cambio de entrenador: "El rival no estaba haciendo una buena temporada, pero si ha sido campeón de la liga inglesa, con los mismos jugadores menos uno o dos prácticamente, su equipo tenía que ir a más, ganando partidos, y se encuentra ahora mejor. Pero nosotros tenemos que pensar en nuestro equipo y en que llevamos un gol de ventaja, que puede ser importante también".

Tampoco inquieta al presidente los constantes errores arbitrales que está habiendo en Europa y en la Liga: "Sólo puedo pensar en que el árbitro esté bien, en que nosotros estemos bien y que hagamos el partido que queremos. Yo creo que aquí fuimos superiores a ellos y y espero que allí lo seamos también y lo podamos reflejar en el resultado".

En esa línea, la personalidad del Sevilla da confianza al presidente blanquirrojo en un ambiente que se prevé tórrido, muy intenso: "En estos momentos no me preocupa nada más que lo nuestro, que los nuestros estén bien y que sean capaces de hacer un gol, que seguro que es importante. Nadie dijo que esta eliminatoria fuera fácil, no lo habrán oído de mi boca. Estamos hablando del campeón de Inglaterra y con este gol que tenemos está al cincuenta por ciento y debemos ir allí a hacer un buen partido y traernos la eliminatoria para Sevilla".

Hacer historia es el único objetivo del Sevilla, según dijo con insistencia Castro: "Tenemos intención de hacer historia y para ello hay que seguir en Champions y ojalá a la vuelta de Leicester podamos decir que estamos entre los ocho mejores de Europa".

Paralelamente, ha analizado el objetivo real del Sevilla en la Liga: "El presidente nunca ha hablado de que ganar la Liga sea un objetivo nuestro. Nosotros debemos estar en la Champions, que es nuestra ilusión, y es verdad que hemos estado peleando con los dos grandes y ahí estamos todavía, pero nuestro objetivo es seguir en Champions y seguir dando pasos importantes".