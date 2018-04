N'Zonzi, con molestias en la rodilla, no viaja a Valencia

Vincenzo Montella ha ofrecido una convocatoria de 20 jugadores para el partido de este viernes en el Ciudad de Valencia ante el Levante (21:00). De esa lista tendrá que realizar dos descartes. La principal, y más esperada novedad, es relativa a N'Zonzi: el francés no viaja, aunque es por motivo de salud. Sufre unas molestias en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, según reza en la información de la web del Sevilla. Tras las palabras de Montella este mediodía, anteponiendo sus disculpas a afición y compañeros y su calidad a su expediente disciplinario, parecía que iba a convocarlo pese a su salida nocturna en Madrid. Finalmente no lo ha hecho por esas molestias. Además, Correa, que se ha ejercitado al margen esta semana por molestias físicas, tampoco viaja. La lista la conforman Sergio Rico, David Soria, Samuel, Jesús Navas, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, Layún, Geis, Roque Mesa, Pizarro, Banega, Sarabia, Franco Vázquez, Nolito, Carlos Fernández, Sandro, Ben Yedder y Muriel. Con respecto a los 18 que se vistieron para la final de Copa del Rey, no está, además de N'Zonzi y Correa, Carriço. El francés está pendiente de evolución y podría haber viajado, pero finalmente no lo ha hecho, por decisión técnica de Montella.