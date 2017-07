Nolito: "Estoy muy feliz en el Sevilla, ojalá disfrutemos todos"

Manuel Agudo Durán (15-10-1986), Nolito en el gran escaparate del fútbol desde que le marcara un gol al Madrid en una eliminatoria copera como jugador del Écija, vuelve a casa. Bueno, cerca de su casa, en Sanlúchar de Barrameda, aunque la familia de su mujer vive cerquita del Sánchez-Pizjuán y eso le da más cercanía íntima a su nuevo hogar futbolístico. Lo familiar ha tenido mucho que ver en el fichaje de Nolito por el Sevilla, según ha declarado en su presentación. Lo familiar y Berizzo, claro. “Ha tenido mucho que ver en que yo venga, pero eso no me da la titularidad”, ha matizado el sanluqueño.

Disfrute individual y colectivo: “Espero tener muchos minutos, muchas alegrías, ojalá salga todo bien y que el Sevilla y yo individualmente tengamos un buen año y que podamos disfrutar todos juntos”

La familia, siempre presente: “Sinceramente, mucho, fueron 15 años lejos de mi familia, se me ha brindado la posibilidad de volver cerca de mi casa a un club grande como el Sevilla y estoy muy contento”.

De Manchester a Sevilla: “Es otra filosofía, otro clima, otras personas… Necesitaba un cambio y el cambio ha sido perfecto. A día de hoy no me creo que esté aquí. Estoy muy contento de estar en el Sevilla. Sobre todo mi niña grande está muy contenta, estaba un poco blanca –dijo entre risas-. Espero que esté feliz con sus abuelas y que todos disfrutemos”.

Un club grande: “No creo que sea un paso atrás en mi carrera. El Sevilla es uno de los mejores equipos de España y de Europa, y casi siempre queda entre los primeros. Estaba deseando volver a España, se me ha brindado la posibilidad de venir a un club grande y no me arrepiento y creo que no me arrepentiré nunca”.

Grandes expectativas entre la afición: “Sí, soy consciente, es un halago este recibimiento, me siento muy feliz con la gente desde que he llegado. Intentaré devolverles ese cariño con mi trabajo y mi juego, y si puedo meteré algunos goles para que disfruten un poco”.

Su etapa con Guardiola: “Me ayudó a salir de allí. Le conté las negociaciones con el Sevilla y al míster le tengo mucho que agradecer, fue el que me hizo debutar en Barcelona y el que me firmó para un equipo de élite. Ahora viene una nueva etapa y estoy muy feliz en el Sevilla”.

La irrechazable opción del Sevilla: “Yo quería volver a España y desde que supe que el Sevilla me quería no me lo pensé. Creo que el Sevilla ha hecho un esfuerzo grande, tuvo que pagar una buena cantidad, el City también cedió y yo por mi parte también creo que hice un esfuerzo por firmar por el Sevilla”.

La influencia de Berizzo: “El míster me conoce, y yo lo conozco, pero eso no me da la titularidad. El Sevilla tiene muy buena plantilla y jugará quien se lo merezca. Su implicación para que fiche ha sido mucha, pero no te da la titularidad, Guardiola también me conocía y me llevé cuatro meses sin jugar. Eso no te da la titularidad”.