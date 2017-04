Sampaoli: "Me mato por este equipo, si no logro el objetivo no será por falta de compromiso"

Jorge Sampaoli ha enviado un mensaje de compromiso absoluto con el Sevilla la víspera del partido en Málaga, adonde viaja hoy el equipo nervionense para afrontar un partido trascendental para continuar pujando por la tercera plaza. El técnico argentino ha rechazado hablar más de su vinculación con la selección de su país. Sólo el presente: “No quiero hablar más del tema, me he expresado muchas veces ya y no me gusta que me separen de lo que más me ilusiona, que es el presente. Me mato por este equipo y si no logro el objetivo será por falta de capacidad, no de compromiso. Me tiene muy abocado todo lo que le pase al equipo de aquí hasta el final”.

Además, ha reconocido que cuenta con efectivos suficientes, pero que jugarán los que estén en plenas condiciones, entre otros asuntos. “Hay algunos jugadores tocados, y con la cercanía de este partido y el del viernes, porque jugamos cada tres días casi, hay que tratar de poner a los jugadores que estén al cien por cien, los partidos son tan decisivos que necesitamos la mayor intensidad en cada uno de ellos”.

Derbi regional y lo que significa: “Realmente es un escenario muy complejo para el Sevilla siempre, en Malaga es muy especial, y sobre todo porque el Málaga ha mostrado un poderío grande en los últimos cinco partidos, más de todo en casa, hasta ganándole al Barcelona de manera muy clara. Va a ser un partido estresante para nosotros, porque tenemos la necesidad de ganar, ganó el Atlético de Madrid y si soñamos con esa tercera plaza tenemos que salir a buscar el partido”.

Presión de la zona alta: “No solamente hay presión por el Atlético, sino por el Bilbao, la Real Sociedad, el Villarreal… Todos los de arriba ganan todos los partidos, el resto tiene cien por ciento de eficacia en cada jornada y eso te da la obligatoriedad de ganar siempre. La tendencia de los equipos que han logrado esta regularidad en la última fase les permite estar al acecho. Si damos un paso en falso, con el calendario que tenemos, que es muy complejo y duro, estará peligrando la posición”.

La Champions y el récord de puntos a tiro: “Son estímulos agradables para nosotros, pero nos urge la necesidad del club y del hincha, que es tratar de ver al Sevilla en Champions. Somos trabajadores del club que estamos para lograr objetivos; me interesaría mucho más que el Sevilla juegue Champions que estar satisfecho por haber batido un récord de puntos”.

La concentración y Feria: “Normalmente no participo de la vida privada de los futbolistas, no creo que lo más importante sea estar concentrado, sino que el equipo se concentre. Esta actividad es muy importante para la ciudad y no voy a estar como un policía, cada uno sabe la responsabilidad que tiene como futbolista y como profesional y yo creo mucho en ellos. Nos concentramos por el bien del equipo por el bien del equipo, para todo lo que viene, pero sin esa necesidad de vigilancia policial. El hotel Lebreros está ocupado por la Feria y nos vamos a ir el jueves, no tiene mucho que ver mucho conmigo ni con el mensaje a mis futbolistas”

¿Irá Sampaoli a la Feria? “Es tan extenuante todo lo que estamos viviendo que no me sentiría bien en la Feria, mi cabeza está totalmente metida en el partido. Hay mucho estrés, mucho que ver y analizar y no me puedo dar ese gusto”.