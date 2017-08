Berizzo: "Es un honor ser parte del Trofeo Antonio Puerta"

Eduardo Berizzo se ha mostrado encantado con la ocasión que se le brinda de participar en el Trofeo Antonio Puerta, un partido marcado por los reencuentros: “Es la presentación del equipo, es una tradición, todo eso tiene mucho que ver en los equipos de fútbol, y en este caso mucho más por lo significativo del nombre de quien honramos, una persona muy querida, muy recordada a nivel personal, y es un honor ser parte de ello”.

Entre los que vuelven están Monchi, en la Roma, y Jesús Navas, de nuevo en su estadio de siempre: “Habrá muchos reencuentros, es un partido importante contra un muy buen rival, un gran rival. La presentación no podría tener más condimentos, el regreso a casa de Jesús, la vuelta de Éver, el reencuentro con un público agradecido, que esperemos que disfrute con un triunfo”

Momento de preparación. “Al equipo lo veo preparado, nos vamos a encontrar en una muy buena realidad, una realidad ascendente siempre, no he visto ningún paso atrás, inclusive en algún partido que no jugamos bien. Los partidos en Japón y en el Reino Unido nos han enseñado muchas cosas, errores que corregir, y que el sistema se va instalando en el equipo. Mañana podemos mostrar mucho de lo que vamos a hacer”.

Favorito en la Champions. “No formo parte de eso, ni me lo creo. Cuando uno entra en un debate estéril sólo se provoca distracción, nunca me vi más o menos favorito que nadie en ningún partido, pero sí me vi siempre capaz de ganar cualquier partido. Ese debate comercial o público sobre qué equipo debe ganar no forma parte de mi trabajo. Los que estamos en esto nos enfocamos sólo en que nuestro equipo juegue lo mejor posible”.

El regreso de Sampaoli como seleccionador. “Jorge conoce mucho al equipo, no necesita ninguna referencia adicional de parte mía, pero sí conocer la realidad actual de cada jugador y me tiene a su disposición… A mí me encanta que los futbolistas vayan con sus selecciones, en perjuicio de quedarme a veces vacío durante la semana. Ser internacional para un futbolista es algo muy importante, a nivel profesional por el prestigio y a nivel personal es una responsabilidad moral que todo el mundo debe asumir. Me encantaría cuando lleguen las fechas FIFA se lleven a todos los internacionales que sean llamados, no sólo de Argentina. Seguramente tendremos alguna conversación con él, sí”.

Salida de canteranos. “Todos los casos son particulares, no podría generalizar. Para cada uno la dirección deportiva ha escogido la mejor opción. En algunos casos la cesión ayuda, permanecer en el primer equipo ayuda, seguir en el Sevilla Atlético para competir allí o salir para progresar en su carrera… Cada caso es puntual”.

Planificación casi completa. “Lo que resta por fichar, ya lo ha explicado Óscar, es la posición de lateral izquierdo, porque específicamente hablando sólo contamos con Escudero. Luego puede haber ajustes en la plantilla, pero estoy muy contento con la plantilla que tengo. Es una plantilla con grandes posibilidades, con variantes tácticas, con jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Es mi responsabilidad que todo ese individualismo confluya en un equipo de fútbol. Estamos muy ilusionados”.

Bacca o un tercer delantero. “No quisiera referirme a nombres propios, cuando un entrenador habla se disparan los rumores. Contamos con dos centroatacantes típicos que son Muriel y Ben Yedder, que podrían combinar con un tercer nueve, sí, pero habría que ser muy listo para repartir minutos para todo el mundo. Siempre hay espacio para un gran jugador y este es un club habituado en contratar futbolistas de ese perfil y tendré que ingeniármelas para que todo el mundo esté contento y participe”.

¿Jovetic o Bacca? “Me gustan los dos exactamente igual, los he sufrido como rival, se de su grandísima calidad, son dos grandísimos jugadores a los que respeto mucho. No puedo decir uno u otro para que usted entienda que vamos a fichar a alguno”.

Ganso y Montoya. “Estoy muy contento con todos. Estamos muy bien así. El lateral izquierdo no debería ser extracomunitario para no complicarnos el cupo. No son dos temas que se unan. Puede llegar un lateral izquierdo y pueden permanecer con nosotros Walter y Paulo”.