Sostener a hierro la creencia en la idea

Quiso evitar hablar de la polémica sobre Sergio Ramos, pero no pudo. Así que tomó el toro por los cuernos, despachó el asunto extrafutbolístico (aunque la relación de un futbolista con una hinchada es puro fútbol) para centrarse en lo deportivo. Según Jorge Sampaoli, él y el vestuario están ajenos a todo. "No he hablado con el vestuario de toda la polémica y de hecho no estoy muy enterado. Sí le puedo decir que sólo pensamos en el partido y en hacerlo lo mejor posible", dijo, para rematar al final con un dechado de franqueza. "No creo que tirar un penalti a lo Panenka sea una falta de respeto. Él es alguien de la casa y ojalá se reconcilie la relación por ambas partes", dijo sobre el camero y el Sevilla.

Sampaoli ya va conociendo el paño del fútbol español: "La polémica ante un equipo como el Real Madrid genera más y por eso me abstraigo. Mi atención debe estar puesta en controlar a jugadores tan determinantes y no en cosas que no puedo manejar", argumentó. ¿Quiere esto decir que saldrá el Sevilla a estar pendiente del Madrid? No, al menos, no es lo planeado: "Si el equipo hace lo mismo que el jueves, con esa creencia desmedida en una idea y la sostiene, seguro que va a ser competitivo y podrá mantener la ilusión mucho tiempo. Si eso no sucede seremos un equipo de espera, que confirme que es una liga de tres".

El plan es seguir siendo contestatario. El partido del jueves es una buena referencia, aunque... "No creo que se vaya a repetir el mismo partido, porque el Real Madrid tomará referencias de lo que pasó el jueves, cuando fue muy superado. Este domingo será más exigente para nosotros, pero espero que tengamos la misma predisposición para buscarlos desde el inicio y hacerle insoportable el juego al Real Madrid, sabiendo que la afición estará muy estimulada", argumentó.

Que en el once inicial estén Varane, Modric, Benzema, Cristiano Ronaldo, además de los que ya jugaron el jueves (Marcelo, Sergio Ramos, Kroos, Lucas Vázquez...) lo hace más complicado. "Son jugadores determinantes y de jerarquía que nos lo pondrán más difícil, aunque también perderán otras cosas que les daban los jugadores del jueves. Ojalá hagamos un buen partido para nuestra afición y nos contagiemos de la ilusión de la gente por seguir peleando con los de arriba".

El argentino, no obstante esa ilusión que intenta mantener por las nubes, es consciente de lo que tendrá enfrente. "El Real Madrid es el líder y nos podemos acercar al liderato pese a lo difícil que es y el desgaste que supone". Pero, ¿qué supondría un triunfo? "Sería un paso importante. Aunque no se ganó, el partido del jueves deja un mensaje de que venir aquí y ganarle al Sevilla es complicado. No creo que un triunfo sustente un desarrollo, pero ganar sería bueno para premiar el esfuerzo del equipo", dijo Sampaoli, que dejó caer que hasta Jovetic puede ser titular: "Tiene opciones, como también las tiene Ben Yedder. Hemos trazado un plan de partido y los interlocutores no están aún definidos. Es la primera vez que me pasa antes de un partido".