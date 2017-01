LaLiga estudiará la pancarta del Sadar en la que se leía "Gordo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó que este organismo estudiará la exhibición de una supuesta pancarta de apoyo a uno de los presuntos autores de una violación a una joven en los Sanfermines y denunciará los gritos de una parte minoritaria de espectadores de Osasuna contra el Sevilla en El Sadar. Por su parte, el presidente del Sevilla, José Castro, ha eludido pronunciarse sobre ella y hasta se ha ofendido porque le pregunten sobre "las especulaciones" sobre una pancarta en la que "sólo pone Gordo", cuando su equipo ha firmado la mejor primer vuelta liguera de su historia, que ha acabado segundo.

"No conozco esas pancartas. Lo que tengo del fin de semana son los gritos en El Sadar contra el Sevilla de una parte minoritaria, que va a ser denunciado como siempre hacemos desde LaLiga, pero habrá que ver esa situación y nos informaremos", dijo.

Sobre las críticas reiteradas de algunos clubes, como Osasuna, hacia los arbitrajes, Javier Tebas opinó que no es algo que "dañe la imagen de LaLiga" y que este año "es igual que siempre, pero la gente está más susceptible por la presión de las clasificaciones".

"Que exista crítica arbitral no me daña la imagen de la Liga. Me preocupa que haya en exceso y Osasuna está haciendo lo que han hecho muchos clubes. No deberían ser las cosas así, pero tampoco deberíamos sacar las cosas de quicio ni montar un incendio donde no lo hay", agregó.

Castro: "Como si va usted y pone 'canijo"

"Pone Gordo y a partir de ahí todo lo que se imaginen ya no es cierto. Los 'iris no asisten al partido y hay una pancarta que pone Gordo como si va usted y pone canijo. ¿Usted sabe lo que significa? Yo tampoco", se limitó a responder. "

Con todo, a Castro le pareció "increíble y lamentable" que las primeras preguntas fuesen respecto a estos temas y no sobre un equipo que "va segundo en LaLiga a un punto" del Real Madrid, con uno "más" que el FC Barcelona y ha "terminado" la primera vuelta con récord de puntos.