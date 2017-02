Toca soportar la presión

Llega la hora de los valientes, la hora de soportar la presión, la búsqueda de los altos retos con los enemigos persiguiendo encontrar algún síntoma de debilidad por todos los flancos. El Sevilla inicia una semana de alto voltaje con la visita a Nervión del Eibar, un equipo que no juega la Liga de Campeones ni tiene derbis en lontananza, con lo que llega centrado en intentar hallar el resquicio por el que se le escape la vida al equipo de Jorge Sampaoli, distraído a su vez con dimes y diretes de allende el Ebro por culpa del soberano repaso que Unai Emery le dio a Luis Enrique el martes pasado en el Parque de los Príncipes. Este miércoles le toca el turno al Sevilla ante el Leicester City, que tendrá en la Champions un salidero a su presión rutinaria. Y precisamente este partido y el del sábado que viene ante el Betis pueden dejar el de hoy ante el Eibar en un peligroso segundo plano.

No es lo que quiere Sampaoli, que ya advirtió en la previa que es necesario poner todos los sentidos en un rival que llega "con mucha hambre", aun reconociendo que él mismo piensa en el partido frente al campeón inglés del próximo miércoles, "un día histórico". Precisamente hacer historia es lo que busca un Eibar lanzado que está asomado al balcón de los puestos europeos y que pelea en Nervión una hazaña insospechada: enlazar por primera vez cuatro victorias consecutivas en Primera División

Los cinco apercibidos de sanción también condicionan bastante el once de Sampaoli

El Eibar espera aprovechar las múltiples distracciones del Sevilla y de su entrenador. Y también su importantes bajas. Pareja no llega a tiempo a la cita, quizá en el afán de Sampaoli de que esté a punto para el miércoles y el derbi, e Iborra, el hombre que desatascó el partido en Las Palmas, como antes lo había hecho en Vigo, debe cumplir un partido de sanción, lo que le garantizará jugar el derbi. No pueden decir lo mismo los cinco apercibidos que, Pareja al margen, no podrán ser alineados frente al Betis si ven la quinta amarilla hoy: Rami, N'Zonzi, Nasri, Vitolo y Sarabia. Y esta contingencia también condiciona bastante el once que tendrá en mente Sampaoli. Son muchas las dudas que pueden asaltar al técnico a la hora de programar este partido como prólogo de lo que está por venir. Porque de sus palabras en la previa se colige que lo toma como un prólogo, importante y crucial, pero prólogo al fin y al cabo.

Y ahí estriba el principal peligro del partido, que hasta el propio Sampaoli, aun pidiendo concentración en el Eibar, al que describió elogiosamente, está pensando en lo del miércoles. Quizá no tanto en lo del sábado siguiente, pero a buen seguro que muchos de los futbolistas que alinee sí se plantearán que si ven una tarjeta pueden perderse el derbi, por ejemplo.

En este contexto, es complicado incluso imaginar qué once inicial podrá sacar Sampaoli, aunque no es difícil adivinar que puede mimar a jugadores como N'Zonzi o Nasri viendo la trascendencia que tiene, y que le da el propio técnico, el partido del miércoles y el escasísimo margen de recuperación posterior antes de jugar el derbi.

Enfrente estará un Eibar fresquito y con la moral henchida. Llega el equipo de José Luis Mendilibar después de tres triunfos consecutivos y tras darle la puntilla al Granada con una goleada de escándalo. En ese partido, por cierto, tuvo consecuencias en forma de bajas y tocados. El medio centro Dani García vio la quinta amarilla y es baja, y coincide su ausencia con el estado dubitativo de Fran Rico, su posible sustituto. Además, el central Ramis también es duda por un pinchazo. Pero seguro que Mendilibar sí puede poner lo mejor que tenga sobre el césped. Y quizá Sampaoli no pueda decir lo mismo.

En Las Palmas, el técnico argentino ya probó con Kranevitter amparándose en las necesidades que tenía de cubrir a una defensa cogida con alfileres debido a las bajas de Pareja, Rami y Escudero. La zaga cumplió y el medio centro argentino también, mientras que N'Zonzi evidenció que no está en su mejor momento y que no sabe hacerse a jugar unos metros más adelante. Quizá, por tanto, sea el momento de darle otra oportunidad a Kranevitter teniendo en cuenta lo que se le viene encima al Sevilla. Y algo parecido puede suceder con Nasri, quien tampoco manifestó en la capital canaria su mejor desempeño y a quien podría también dejar en el banquillo Sampaoli por si hiciera falta sacarlo para enmendar el rumbo del partido. Rami y Escudero ya están disponibles y eso fortalecerá al equipo desde atrás. Por delante, hay recursos y fuerzas. Sólo queda repartirlos adecuadamente para soportar la presión. Sostener el pulso de la Liga con los grandes requiere ganar hoy al Eibar, sin pensar más allá.