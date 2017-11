Unzué: "Es un tío con carácter y eso le ayudará a superar esto"

Instalada la normalidad en el Sevilla, en la esperanza de que los protocolos médicos y la enfermedad de Eduardo Berizzo se encaucen positivamente y determinen lo menos posible su labor profesional, siguen llegando mensajes de apoyo. Ayer fue el ex sevillista Juan Carlos Unzué el que se refirió a su colega. El entrenador del Celta habló con cariño de su antecesor en el cargo durante su comparecencia previa al partido de hoy ante el Leganés en Balaídos.

"Quiero mandar un mensaje de ánimo y mucha fuerza a mi colega Berizzo -dijo Unzué-. No tengo ninguna duda de que es un tío con un carácter y con una fuerza de voluntad que seguro le va a ayudar a superar esta situación. Y tampoco tengo ninguna duda de que si alguna ciudad, algún público o algún club le va a hacer sentir esa fuerza y ese ánimo, van a ser Vigo, el Celta y todos nuestros aficionados", indicó el ex portero, en un guiño hacia su afición, que expresará de forma muy cálida hoy su apoyo a Berizzo en el estadio, como ya hace en las redes sociales.

Unzué dijo que no sabía nada de su enfermedad, pese a su contacto con él muy recientemente, con motivo del Sevilla-Celta el sábado pasado en Nervión. "Fue el típico saludo de antes y después del partido con una persona con la que ya había hablado otras veces y con la cual tengo una buena relación desde la distancia. No he hablado directamente, entiendo que estos primeros días en estas situaciones, porque lo he vivido con algún familiar, no son fáciles de llevar y lo que necesitas es tranquilidad, y seguro que él ya tiene a su gente más cercana para echarle una mano", explicó el técnico navarro.