"Siempre estaré agradecido al Sevilla tanto a su club como a su gente"

El internacional español Vitolo justificó su fichaje por el Atlético de Madrid al asegurar que fue el club rojiblanco el que apostó por él y añadió que renunció al Sevilla porque "algunos flecos no estaban nada claros". "Han sido 48 horas muy duras para mí, y sobre todo para mi familia, que son los que sufren por mí. Estaba muy cerca de renovar por el Sevilla, pero faltaban algunos flecos que no estaban claros y el Atlético siguió apostando y luchando por mí, y el proyecto que me presentó fue muy bueno para mí", manifestó.

Vitolo hizo estas declaraciones durante su presentación con Las Palmas, el equipo en el que jugará hasta enero, una vez que concluya la sanción de FIFA que pesa sobre el Atlético por fichar jugares menores de edad.

Su contratación fue muy polémica porque el Sevilla anunció el martes su renovación después de llegar a un acuerdo con representantes y padre del jugador, pero Vitolo no firmó y finalmente aceptó una oferta final del Atlético. "Estaba cerca de renovar por el Sevilla, pero faltaban algunos flecos y el Atlético apostó fuerte por mí, me trasladó muchas cosas que para mí eran buenas tanto deportiva como económicamente, y al final he tomado esta decisión, que puede ser equivocada o no, pero en la vida tienes que tomar estas cuestiones", relató.

Vitolo aseguró que no teme acciones legales del Sevilla. "Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Yo tomé esa decisión... Para mí hice todas las cosas legales. Siempre lo di todo, nunca me guardé nada. Sólo tengo palabras de agradecimiento al club", destacó. El internacional español calificó como "un orgullo" jugar hasta enero en Las Palmas, el club en el que se formó. "Estoy en mi casa. El desafío es intentar ayudar al equipo a ser competitivo, conseguir el objetivo, que es la permanencia, cuanto antes", resumió.