Vitolo confía en salir pronto del "bajón"

Concentrado desde el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con la selección absoluta junto al guardameta Sergio Rico, Vitolo valoró ayer el mal momento por el que pasa el equipo. Sin ningún tipo de tapujos, el grancanario reconoció que el Sevilla está en crisis, tanto de juego como de resultados, pero manifestó su absoluta confianza en que el equipo sacará más pronto que tarde la situación adelante.

"No estamos haciendo las cosas bien y lo sabemos, pero confío mucho en mi equipo y en el partido que tenemos próximamente en casa. Tenemos que ganarlo para meternos ahí arriba y hacernos fuertes", dijo ayer el delantero sevillista en declaraciones a Canal Sur Televisión desde la concentración de la selección. Vitolo recordó que la fatiga, mental y muscular, ha podido pasar factura en una semana en la que el equipo ha tenido que hacer frente a esfuerzos muy exigentes en dos competiciones distintas. Han sido dos partidos muy duros los jugados ante Leicester y Atlético. "Se ha juntado un poco todo. Hemos tenido partidos importantes en una semana. Creo que el parón nos va a venir bien, todos los equipos tienen un momento de bajón y nos ha tocado a nosotros ahora", añadió el internacional, que expresó su satisfacción por la confianza que tiene en él el seleccionador, Julen Lopetegui, prácticamente desde el principio. "Estoy muy contento. El seleccionador desde el primer día me ha dado mucha confianza y tengo que seguir trabajando fuerte para que siga confiando en mí. Los compañeros siempre me han recibido muy bien y la verdad es que estoy muy a gusto".

Por último, el jugador que llegó al Sevilla procedente de Las Palmas sueña con estar en un torneo como, por ejemplo, el próximo Mundial con España, ya que al final no acudió a la Eurocopa. "Ojalá pueda ir un campeonato así con la selección, me encantaría, pero tengo que trabajar para ello y todavía queda mucho", terminó.