Vitolo pide zanjar la división de la grada

Los jugadores están cansados de lo que está pasando en el estadio desde que el club prohibió, a instancias de la Comisión contra la Violencia, es decir, por mandato gubernamental, la introducción de la simbología de Biris Norte. Tras el empate ante el Sporting, en el que hubo fuerte división en el estadio entre los que intentaban animar y los que insultaban a José Castro, Vitolo estalló. El canario no suele morderse la lengua y dijo lo que piensa al respecto. Pidió arreglar el asunto cuanto antes.

Lo dijo como capitán además. "Es una pena porque ante este tipo de partidos la afición empujaba y metían ellos prácticamente el gol. Ojalá se solucione ya porque los perjudicados somos los jugadores, pues no tenemos ese cariño de la afición", dijo queriendo referirse a los ánimos constantes de otros tiempos. "Que hable quien tenga que hablar porque será un bien para todos", solicitó.

Problemas de animación al margen, Vitolo intentó dar su visión del partido. "Nadie quería este resultado, ni la afición ni los jugadores. Es una pena, se nos van dos puntos importantes, porque ahora tenemos una salida muy difícil y era clave ganar. Estamos teniendo un bache de resultados y hay que seguir". El canario insistió en esa mala racha de resultados, no de juego: "No estamos encontrando esos resultados, al principio de temporada entraban todas y ahora las ocasiones que tenemos no las estamos metiendo. Quedan partidos y hay que darle la vuelta a la situación".

Al igual que Vitolo, Pareja puso el acento en la "crisis de resultados", más que de juego. "En crisis de resultados, sí, pero no podemos agachar la cabeza, hay que seguir luchando porque se ve que en la cancha lo damos todo. Sabíamos que si ganábamos hoy daríamos un corte en la clasificación", dijo en referencia a los yerros de Real Sociedad y Villarreal, ambos en casa también. "Manejamos bien el partido; aunque tuvieron algunas contras, supimos sufrir y tuvimos ocasiones, pero nos faltó el gol", resumió el portador del brazalete.