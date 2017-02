Walter Montoya: "Este gran paso va a potenciar mi carrera"

El Sevilla ha presentado este miércoles a Walter Montoya, el tercer fichaje de inverno tras los de Lenglet y Jovetic. El jugador argentino, mediocampista de 23 años "con recorrido de ida y vuelta, un perfil que faltaba en la plantilla" según Monchi, manifestó su felicidad, a pesar de que no ha podido ser inscrito en la Liga de Campeones. "Estoy muy contento y agradecido a la institución por fijarse en mí y darme esta posibilidad. También con mi representante y la dirigencia de Central. La mejor opción fue esta. La ciudad me gustó lo poco que estuvo por acá. La afición, también. Estoy muy feliz, doy un gran paso como futbolista", dijo el ya jugador sevillista, que no dudó en aceptar el reto del Sevilla. "Estoy convencido y muy contento".

Así se ha descrito el futbolista diestro de 23 años: "Juego de volante por la derecha, puedo jugar más por el medio o por afuera. Me siento cómodo igual, rápido. Quiero conocer al plantel lo primero, estar con los chicos, con los compañeros. Trabajaré para poder ganarme un lugar en el equipo, es el primer objetivo que me pongo, siempre me pongo objetivos cortos. Lo primero es integrarme en el equipo. Por lo que tengo entendido es un grupo muy bueno, y para mí eso es importante".

Además, ha rechazado que tenga problemas para la adaptación al fútbol español, salvo en la distinta forma de concebir el juego con balón. "El fútbol argentino también se juega mucho a lo físico. Con pelota puede llegarme a costar un poco, pero en lo físico es muy dinámico y explosivo, tampoco hay en Argentina mucho espacio. Después, con pelota acá puede ser el fútbol más distinto. También tengo que ver cómo juega el técnico y qué quiere. No hay tan gran diferencia con Argentina. Allí hay mucho roce, se pegan bastante".

Walter Montoya ya viene de un equipo que tiene prioridad por el balón. "Con el anterior técnico en Central nos gustó jugar mucho con la pelota antes que correr y correr. Se dio bien y eso nos puede dar una ventaja. Está visto lo que es el Sevilla y lo que está demostrando el Sevilla. Tiene un gran equipo, un gran plantel de grandes jugadores, son muy buenos, de selección. Me encuentro con grandes jugadores y eso me va a ayudar para aprender de cada uno de ellos, porque también hay muchos jugadores con experiencia y por ahí también me va a ayudar, porque tengo 23 años recién. Voy a tratar de aprender en el día de ellos y del técnico", dijo muy locuaz el joven futbolista.

También ha agradecido que el entrenador del Sevilla sea de su país. "Que Sampaoli sea de Argentina me va a ayudar un poco. Habla castellano igual que yo y eso es bueno. Eso no quiere decir que tenga un puesto asegurado. Desde hoy a la tarde me pondré a trabajar, porque con trabajo y sacrificio tiene uno más posibilidad de ser titular. Trabajaré para poder ganarme un lugar".

El delantero Marco Ruben, ex jugador del Villarreal, aconsejó a Walter Montoya que firmara por el Sevilla. "Todos ven el Sevilla. Mis compañeros allá lo vieron bastante. El Sevilla es un grande de Europa, está jugando en una gran Liga y la Champions, no son palabras menores. Y seguramente va a seguir demostrando que es un grande. Tuve un compañero de mi plantel que me habló muy bien del Sevilla para cuando tenía que venir. Y me dijo que no dejase pasar esta oportunidad tan grande que tenía. Marco Ruben me dio su visto bueno. Es una gran persona y estoy viendo lo que él me dijo".

Por último, dejó a un lado, para un futuro a medio plazo, la opción de ser seleccionado por Argentina al firmar por el Sevilla. "Esto es un gran paso, va a potenciar mi carrera. Pero yo sólo tengo que pensar en hacer las cosas bien acá en el Sevilla, acomodarme rápido, integrarme y ganarme un lugar. Luego ya se verán las posibilidades de que te vea el entrenador de la selección. Tengo que pensar en el hoy, en entrenarme, trabajar al máximo y después, con trabajo, se puede acercar más la posibilidad de la selección".