El asunto N'Zonzi, un tema que urge abordar de inmediatoVitolo dice que "alguien" no lo dejó salir bien

Enfrascado el club en la decisión sobre el entrenador, el asunto suscitado con Steven N'Zonzi también requiere una actuación urgente. Su situación en el Sevilla irremediablemente debe cambiar sea quien sea el nuevo entrenador elegido para sustituir a Berizzo, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento desde el que fue apartado del equipo, pero la situación puede decirse que fue más allá de eso.

Sin duda que el futbolista también tendrá que recapacitar tras las declaraciones que realizó y en las que no atacó sólo al entrenador, sino a otros miembros de la entidad como al director deportivo, y manifestó su firme deseo de abandonar el club. De hecho, dio por sentado que su etapa en el Sevilla había acabado. Por ello, se trata de un tema que tendrá que abordar el nuevo entrenador, pero que también tendrá que aclarar el club habida cuenta de sus palabras en aquel momento y estos días de uno de sus agentes.

Mientras, al jugador le siguen saliéndole novias en Londres, donde viajó con permiso del club tras su enfrentamiento con Berizzo. David Moyes, entrenador del West Ham, ha reconocido el interés del club londinense en el jugador. "Es alguien que nos interesaría si saliera al mercado. No diría eso sobre los demás, pero él no juega por algún motivo en el Sevilla, aunque el entrenador se ha ido, así que tal vez eso cambie la situación allí", explicó en The Guardian el técnico.

"Nos gustaría agregar al equipo a alguien en esa posición. Tenemos dos o tres jugadores en consideración", comentó Moyes.