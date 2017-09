"Ya estamos más cerca"

Eduardo Berizzo valoró su primera victoria en casa desde su llegada al banquillo sevillista, sobre todo por el esfuerzo que tuvo que hacer su equipo y el ejercicio de perseverancia que precisó el encuentro. No perder la calma e insistir e insistir. El argentino enumeró las ocasiones que los suyos disfrutaron antes de que Ganso abriera el marcador y se marchó del Ramón Sánchez-Pizjuán satisfecho con la respuesta de su equipo y con una recompensa que es oro puro a escasos días de comenzar la competición en la Liga de Campeones, nada menos que ante el Liverpool.

"En la primera parte no metimos las que tuvimos. Las ocasiones de Ben Yedder y Nolito fueron claras, pero eso no nos desconcertó y seguimos. Marcar al inicio de la segunda parte fue clave y luego no sufrimos peligro", dijo el preparador argentino, que valoró también el hecho de que en esa fase el Eibar apenas inquietara. "Me alegro por el comportamiento defensivo del equipo y por seguir buscando el gol hasta hacérselo a un rival siempre difícil como es el Eibar", precisó el de Córdoba.

No tuvimos velocidad ni chispa para meterles miedo; nunca fuimos capaces de asustarlos"

El entrenador sevillista reconoció que su equipo necesitaba, por las dudas que había generado antes, una victoria así y resaltó que el Sevilla fue progresando con el paso de los minutos ante el cuadro armero. "La actuación fue de principio a fin, de menos a más y acabó con mucho dominio. No recibimos ocasiones en contra y eso habla del esfuerzo del equipo. Toca seguir trabajando, desarrollando al equipo y que los partidos nos hagan mejores", puntualizó.

Berizzo también fue preguntado por Ganso, un jugador que genera debate y que, como en Getafe, fue protagonista al marcar el gol que abrió el camino del triunfo. "Tengo una opinión futbolística clara de Ganso, que es un jugador tremendamente talentoso. Claro que su ritmo es diferente, pero ha hecho un gran esfuerzo por estar al nivel y por involucrarse en defensa. Me alegro mucho por él", reivindicó el jefe del vestuario sevillista, que ya tiene la mente puesta en el partido del próximo miércoles ante el Liverpool. A la cita llegan los contendientes en clara diferencia de estados anímicos. Los sevillistas, con la moral alta tras golear al Eibar y colocarse segundos en la Liga y los reds, tocados tras un resultado abultado en contra. No obstante, no quiere confianzas y menos ante el Liverpool. "Será un partido difícil, con un rival complicado, pero estamos muy ilusionados. Esta victoria nos fortalece y el parón nos ha venido muy bien para entrenar y ponernos bien. Estamos más cerca de nuestra mejor versión".