"La clave estuvo en la contundencia"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, se mostró muy contrariado por la derrota en la rueda de prensa posterior al choque que disputó su equipo en La Rosaleda, entendiendo que su equipo hizo méritos para haber logrado la victoria: "La diferencia estuvo en que el Málaga creo que tuvo contundencia en las pocas ocasiones que generó. Llegaron cuatro veces e hicieron cuatro goles. El fútbol tiene estas cosas".

Cuestionado por cómo estaba el vestuario al final del encuentro, el preparador del cuadro de Nervión indicó que el equipo estaba enfadado por perder después de haberlo dado todo en el terreno de juego: "Proponer en un campo tan complicado como éste, y con tanta superioridad en muchas fases del partido, y perder por la gran eficacia del rival es difícil de explicar. Al menos, el grupo se queda con la satisfacción de que dejaron todo en la búsqueda de dejarlo todo en el partido. Por cosas puntuales perdimos el encuentro".

Sampaoli, en este sentido, destacó la buena actuación que hizo Correa a lo largo de los 90 minutos: "Hizo un partido increíble. El crecimiento de Correa en el equipo es muy grande y eso ayuda al volumen de ataque que tiene el Sevilla. No coincidimos con el momento de juego en el que fuimos dominadores, y el rival, sin dominio, estuvo vivo y fue contundente".

Al final del encuentro, el técnico sevillista acabó molesto, muy enfadado, pero aclaró que "no le pasó nada" con ningún miembro del conjunto malaguista. Por otro lado, el entrenador de Casilda dejó muy claro que el asunto sobre su futuro, con la selección de Argentina presente, no está influyendo en el Sevilla en este tramo final de la temporada: "La búsqueda del equipo hoy no tiene que ver con eso. Hoy pasó que el equipo estuvo comprometido, fue a buscar al rival pero no encontró el partido, pero la propuesta y el compromiso no se nos puede discutir".

Por último, Sampaoli dejó claro que no descarta la tercera plaza: "Seguiremos luchando como hasta hora. Ahora tendremos una dura batalla el viernes, y después en el campo del Madrid... Todo va a ser muy difícil, pero son oportunidades que tenemos para seguir vivos en esa disputa. El camino trazado es el compromiso por esta camiseta".