Un cumpleaños con un premio añadido

Jorge Sampaoli tuvo que esperar al final de la rueda de prensa en King Power Stadium para expresar una sincera sonrisa tras el último trabajo del traductor, que no fue capaz de trasladar al inglés un concepto expresado por el argentino. Éste no pudo reprimir sus risas al respecto y mostró que su estado de humor está perfecto después de cierta tensión por la trascendencia del partido contra el Leicester.

Ni siquiera la amabilidad de la primera pregunta, referente a su 57 cumpleaños este lunes varió ese sentimiento. "Lo primero, lo importante más allá de todo es que el mayor regalo para el club, no sólo para mí, es estar entre los ocho mejores del mundo. Eso es histórico para todos, jugadores, club, hinchas, todos... Es importante lo que va a pasar mañana y ojalá que sea un premio", apuntó inicialmente el técnico de Casilda.

Lógicamente, la segunda cuestión tenía que ver con las diferencias entre la previa de la ida y ésta de la vuelta. "Las diferencias son muy grandes, la relación de la amplitud con esas diferencias tienen que ver con los momentos de cada equipo. El Leicester estará muy entusiasmado con este encuentro y con esta posibilidad, tras ser muy superior al Liverpool y al Hull, tratando de demostrar que es el equipo que ganó la Premier el año pasado", valoraba el técnico sevillista.

Siguiente cuestión relacionada con el bajón expresado por su equipo en las últimas semanas y ésta es la explicación de Sampaoli: "Ese tipo de bajones futbolísticos le pasan a muchos equipos, nosotros los hemos tenido de manera alternada. Es verdad que el partido ante el Leganés no fue de los mejores, pero el de Vitoria fue muy bueno en el primer tiempo. Hoy tenemos que ser los mejores, tenemos la obligación de trasladar nuestra mejor versión y si no nos va a costar. La obligación está relacionada con el sentimiento que nosotros le pongamos al partido y eso va a estar vinculado con el resultado".

En el discurrir sobre el análisis del momento actual de los suyos, lógicamente no podía faltar una pregunta sobre la eterna pelea con el Real Madrid y el Barcelona. "Convivir con esa ansiedad también tiene que ver con un mensaje extremadamente exigente, obligamos al equipo a que compita de igual a igual con dos equipos que luchan ganando todos los partidos. A veces, sin embargo, no se puede. Con el corto plazo que tenemos sólo hay que estar tranquilos y buscar nuestra mejor versión, reconstruir la imagen del equipo que nos ha hecho disfrutar. Con el criterio y la seguridad de que podemos jugar y pasar de ronda. Vamos a reaccionar sobre situaciones que pasen en el partido, pero si no lo hacemos seguro que el equipo azul ganará en esta ocasión", advirtió un Sampaoli que no escondía las exigencias a los suyos para la importante cita de esta noche en Leicester.

Dentro de la catarata de piropos que recibe su trabajo, el entrenador sevillista sí fue justo al compartirlos con sus futbolistas durante la rueda de prensa previa a este trascendental partido. "No entraba en mis cálculos encontrar a un grupo de futbolistas que tan pronto le pudiera transmitir lo que el entrenador quiere. Tengo la suerte de haber encontrado a futbolistas que aceptaran esas ideas y eso no tiene tanto que ver con el entrenador como con el plantel que me encontré. Se me hizo muy fácil porque encontré a un grupo de futbolistas que se adhirieron muy rápido a esta idea", argumentó el técnico en su discurso ante la prensa.

Pregunta sobre el retorno de Nasri y Vitolo, dos futbolistas trascendentales en su Sevilla. "En la mejor versión del equipo Nasri y Vitolo son dos interlocutores que lo han hecho muy bien, el equipo descansa de tres cuartos en adelante con esos futbolistas, son muy buenos para nosotros porque nos permite manejar los controles de los tiempos del juego y el desequilibrio de Vitolo arriba", consideraba.

Queda poco para el final de la comparecencia del argentino y parece lógica una referencia al cambio del Leicester, empezando por la destitución de Claudio Ranieri en la semana del partido de ida. "Fue una noticia sorpresiva por la importancia de Claudio acá en este club, que cambió su historia, también en cierta manera fue doloroso porque la gente se reconoce por su memoria y en este club no la tuvieron. Me resultó sorpresivo", admitía Sampaoli.

Respecto al cambio del juego del actual campeón de la Premier, Sampaoli agregaba lo siguiente: "La modificación que logró el Leicester tiene que ver con lo emocional, lo sistemático tiene muchos reflejos con el que ganó la Premier. Ahora es decidido, valiente, con deseo de ganar, la otra vez estaba en un momento de confusión. Mañana aprovechará eso con la pasión de su gente para intentar clasificar", apuntaba en su análisis el encargado de intentar que los suyos puedan superar a esas virtudes del rival.

Y, por último, su futuro, la posibilidad de entrenar en la Premier. "Mi futuro lo deciden los dueños de los equipos y tendrá que ver con mi última fotografía, las fotos van cambiando y habrá que ver cuál es", concluyó Sampaoli para provocar la risa de un traductor que no entendía esa respuesta, del traductor y del propio entrenador sevillista.