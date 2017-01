El deseo de pasar página

Jorge Sampaoli atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro frente a la Real Sociedad. Conocedor del significado de la festividad de la jornada, el argentino aprovechó para desear un feliz día de Reyes a los allí presentes y también a los aficionados. Consciente también de la importancia de regalar un triunfo posnavideño a los seguidores nervionenses, el entrenador del Sevilla dejó claro que su equipo debe pasar página tras lo ocurrido en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey y centrarse en el complicado partido que toca afrontar en San Sebastián.

"Hay que tratar de volver a encontrar el fútbol del año pasado, el que nos dio ilusión. El Madrid fue un rival muy complicado, como lo será la Real Sociedad en su campo. La actitud de los jugadores tiene que ver con la disposición en el terreno de juego. El miércoles nos sorprendió un Madrid muy intenso que no pudimos contrarrestar en la primera parte del partido. Tenemos que construir eso que nos dio tantos buenos resultados semanas atrás, porque jugar en Anoeta ahora mismo es tan difícil como jugar en el Bernabéu", reconoció Sampaoli.

El técnico sevillista destacó los problemas defensivos que sufre su plantel y la llegada de Lenglet, un jugador joven, pero de mucha calidad y que debe adaptarse lo antes posible al estilo de juego de este equipo: "Nosotros reservamos algunos futbolistas para el partido contra la Real y jugaremos con lo que mejor tengamos. Hay que buscar la frescura de los jugadores. En cuanto a Lenglet, está claro que es un central con mucho futuro".

El francés es el primer fichaje invernal del Sevilla, y todo apunta a que no será el último. Pero de momento esta cuestión no parece inquietar a Sampaoli, satisfecho con los hombres de los que dispone.

"El mercado es muy largo, puede pasar de todo. Se busca algo que mejore lo que tenemos, que es difícil. Si llega, bienvenido sea, pero estamos contentos con los jugadores que tenemos hoy por hoy".

Preguntado de nuevo por lo ocurrido en el Santiago Bernabéu, el argentino resaltó la importancia de extraer alguna lección de aquello para, por supuesto, no volver a repetirlo: "Tiene que haber un mérito muy importante del Madrid y también un demérito nuestro porque no estuvimos acertados, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo, el equipo ya encontró más igualdad, pero la desventaja era muy grande. Hay que aprender de lo que nos pasó en Madrid, que el Sevilla sometido no es el Sevilla que queremos".

"Ni el técnico ni los jugadores ganaron la partida, esa es la realidad y no podemos justificar nada. Ahora toca pensar en lo que nos viene", remató el de Casilda. Pasar página y tornar la decepción en sonrisa son las premisas de Sampaoli. Y ya puestos, también brindar un tardío regalo de Reyes a los aficionados sevillistas.