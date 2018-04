Abatidos, tristes y, casi todos, dando la cara sobre el césped ante la afición. La imagen de los jugadores al término del partido transmitía un gran desconsuelo. David Soria, con sus manos unidas, pedía perdón a los 25.000 aficionados desplazados al Wanda Metropolitano; Éver Banega se derruía sobre el césped entre lágrimas o Sandro se ponía las manos en la cabeza mostrando su desconsuelo. Justo después, la hinchada respondía con cánticos, pidiendo la dimisión de Pepe Castro y recordando que "el Sevilla somos nosotros", todo regado con una enorme pitada.

Jesús Navas fue uno de los primeros en hablar. El ayer carrilero diestro se vio hundido. Mucho. Y en su voz, casi quebrada, resumía el sentir de muchos sevillistas y del vestuario. "Es un día muy duro, esto no puede pasar. El Barcelona cada vez que la tiene la hace y hemos dejado que lo hagan. Han sido muchos goles y no hemos estado bien desde el principio, porque cuando teníamos el balón, lo perdíamos muy pronto", expresó. "No hemos estado bien en ningún momento. Y cuando teníamos el balón, nos lo quitaban muy pronto. Así es difícil jugarle al Barcelona", añadió.

Pero el palaciego ya piensa en el mañana con cierto tono de optimismo. El equipo confía en que todavía se pueda salvar la temporada logrando un buen resultado en la competición liguera. "El resultado ha sido muy duro y hay que levantarse ya. Han sido muchos goles. Ahora hay que pensar en la Liga y meter al equipo en competición europea".

"Para mí es un día muy duro, porque habían venido muchos sevillistas para intentar ganar la Copa. Y yo tenía muchas ganas de levantar un nuevo título con mi Sevilla, con mi club", reconocía un extremadamente tocado Jesús Navas.

Para David Soria, la imagen que dio el equipo sobre el césped del coliseo atlético no fue cuestión de actitud. "Creo que hemos sabido leer el partido desde el principio y a partir de ahí, hemos empezado a encajar goles. No es que sea la imagen. Cuando te vas 0-3 al descanso, te vas jodido. El equipo no tuvo falta de actitud. Si cuando ganamos damos la cara; cuando perdemos, igual", indicó el guardameta en zona mixta.

Al portero le preguntaron por su perdón a la afición al término del partido: "Entienden que tengamos que pedir perdón. Ahora estamos hundidos, pero nos levantaremos. El viernes nos partiremos la cara como siempre", expresó David Soria, quien reconoció que, pese al palo, no entiende la derrota como un fin de ciclo.

También dio la cara al término del partido Sergio Escudero, capitán del plantel. Para el lateral zurdo, fue un auténtico hachazo la abultadísima derrota del equipo en el Wanda Metropolitano. "Veníamos con mucha ilusión y ganas. Nos vamos muy jodidos", comenzó el jugador. "El segundo gol nos ha hecho mucho daño. Ellos han salido muy fácil y no hemos metido la intensidad necesaria", añadió.