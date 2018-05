Caparrós: "Ha sido un día emotivo"

No estuvo tan eufórico como en el césped al término del partido, pero Joaquín Caparrós se mostró muy satisfecho en la rueda de prensa tras la victoria por 1-0 ante el Alavés. "Era importante terminar con buen sabor de boca y brindarle estos tres puntos a nuestra afición", dijo el utrerano, que celebró "la unión entre técnicos y futbolistas", clave en el buen cierre del campeonato que ha hecho el Sevilla, con tres victorias en las últimas cuatro jornadas.

"Nos ha faltado un telediario para meternos quintos", dijo el técnico del cuadro nervionense. "Y si me apuras, tres o cuatro telediarios para meternos en Liga de Campeones", agregó. Además, agradeció en repetidas ocasiones el apoyo de su cuerpo técnico, llegando a nombrarlos ante los micrófonos. "Me tengo que poner de pie ante ellos", felicitó a Antonio Álvarez, a Carlos Marchena, a Paco Gallardo y compañía. "No os podéis imaginar lo preparados que están", concluyó.

Caparrós recordó a los presentes que el de ayer no se trataba de un partido fácil. Recordando los encuentros que habían hecho previamente Celta o Leganés, subrayó que a veces los conjuntos que llegan al cierre de temporada sin objetivos conducen a citas "sin tensión" en las que "hay muchos goles". Minutos después puso la lupa sobre mundialistas como N'Zonzi o Layún. "Hoy era un partido delicado, sobre todo por chicos que están en su selección", señaló. "Pero ellos han demostrado sentido de la profesionalidad. Porque no era fácil meterse a jugar un partido hoy sabiendo que dentro de unos días vas a ir a un Mundial", continuó el entrenador sevillista.

Asímismo, Caparrós festejó el hecho de haber acabado el curso en plazas que dan acceso a competición europea. "Estos futbolistas ya tienen esa cultura de jugar domingo, miércoles y domingo", recalcó relatando después el alivio que sintió Banega al lograr el objetivo. Pero ante todo, el utrerano se recreó en su conexión con la grada y con el club: "Hoy ha sido un día muy emotivo".

"Estaré siempre en deuda con todos los presidentes, con todos los consejeros, con todos los futbolistas, con Monchi...", reconoció Caparrós.

Capítulo aparte fueron sus palabras sobre el debut de Lara en Primera División. "Se dice que como el Sevilla ya está creciendo y aspira a tanto, los canteranos ya no pueden llegar. Y yo eso lo discuto", manifestó muy rotundo. "Hay un equipo que es el Atlético de Madrid, que tiene cinco y seis canteranos y resulta que queda segundo", concluyó.