Para no perder la costumbre, el Sevilla es el club más activo del fútbol español en el arranque del mercado invernal. Se fue Kolodziejczak al Borussia Mönchengladbach a cambio de 10 millones de euros, pero acaban de llegar a Nervión el central francés Lenglet, presentado el lunes, y el atacante montenegrino Stevan Jovetic, cuya puesta de largo como sevillista ha tenido lugar a las seis de esta tarde.

El presidente de la entidad, José Castro, aireaba en el acto su satisfacción por las rápidas contrataciones, dos respuestas al escenario de ilusión que se ha trabajado el propio Sevilla de Sampaoli con su rendimiento: "Queremos más. Y para querer más hay que escuchar al director general deportivo, dependiendo de nuestras posibilidades económicas. Aún no ha acabado la primera vuelta y sumamos ya 36 puntos, somos segundos, afrontamos los octavos de Champions... Queremos el récord de puntos y el récord de todo lo posible. El dinero lo queremos en el campo, que lleguen buenos jugadores como el de hoy y el de ayer para lograr objetivos que no tuvimos antes".

Esa ambición que destiló Castro en su alocución contenía otro mensaje subliminal: la posibilidad de que lleguen más refuerzos. Uno o incluso dos más: "Afrontamos una temporada ilusionante, tenemos la posibilidad de hacer algo grande y si entienden que hay más posiciones que cubrir... el dinero, en el campo. Queremos una campaña que quede en los anales de la historia, llegar lo más lejos en Champions y Liga y practicar el fútbol más bonito posible. Para eso, hay que tener calidad. Como los casos de Lenglet y Jovetic".

Pueden llegar más refuerzos. Aunque el director deportivo no tiene prisas de aquí al final de enero: "Pararemos un poquito ahora en el mercado, no hay que precipitarse porque no hay más licencias". Para que recale algún refuerzo más tendría que salir alguien, pues a día de hoy están cubiertas las 25 fichas. Y Monchi afirma que, por ahora, no convence ninguna propuesta por alguno de los jugadores "que no cuentan mucho en lo deportivo".

El ex portero sevillista confirmó que Jovetic llega en calidad de cedido y que el Sevilla tiene la potestad de ejercer una opción de compra en junio, si el jugador, de 27 años, responde en la hierba. Por la cláusula de confidencialidad, no confirmó la cuantía de esa opción, que se elevaría a unos 12 millones de euros. Aunque el director deportivo sí desveló que, si el Sevilla decide hacerse con los derechos de su ficha al término de esta campaña, Jovetic firmaría por otros cuatro años con la entidad de Nervión.

En la presentación, Jovetic prescindió de traductor. Y se defendió en un correcto castellano: "De pequeño veía telenovelas en castellano. Y también Los Serrano...", confesó entre carcajadas de los presentes en la sala de prensa. ¿Y por qué el Sevilla? "Acepté su oferta porque es un gran club, que juega Champions, que tiene un buen equipo, un buen entrenador y que está arriba en la Liga". Nasri le confirmó esas expectativas. Y además, le resaltó que el vestuario disfruta de "un ambiente muy familiar".

El internacional montenegrino, cuya trayectoria deportiva ha sido irregular en el Manchester City y el Inter tras despuntar en la Fiorentina, sabe del cartel que se ha ganado también el Sevilla entre los jugadores que necesitan un impulso tras quedar varados. Y cree que encajará en su estilo de juego: "Me gusta cómo juega el Sevilla, practica un fútbol muy bonito de ver y marca muchos goles". Él prefiere jugar como segundo punta: "He jugado como único delantero, por detrás de otro delantero, por la izquierda... Pero me gusta más jugar con otro delantero, que no sea yo el único".

Monchi, a su lado, valoraba que las condiciones técnicas de Jovetic se adaptan como un guante al perfil de la plantilla: "A Jovetic no lo voy a descubrir yo, es muy conocido. Tiene cualidades similares a las que un porcentaje alto de la plantilla tiene, posee buen trato del balón, puede jugar de punta y también con los otros delanteros que tenemos. Buscábamos un jugador distinto a Wissam (Ben Yedder) y Luciano (Vietto), uno que pudiera hacerlo solo o acompañado y que participara en el fútbol asociativo del equipo. Técnicamente es muy bueno. Tiene manejo, apoyo, asistencia y gol".