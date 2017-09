El presidente del Sevilla, José Castro, aprovechó la rueda de prensa de presentación del francés Carole y del alemán Geis para hacer un balance de la planificación del club en el recién cerrado mercado veraniego y lo hizo dándole un matiz claramente positivo.

· COMPARACIÓN. "No sé si es mejor que el año pasado, peor desde luego no es. Hemos puesto toda la carne en el asador, han llegado las primeras opciones en todos los puestos prácticamente. Hemos hecho un esfuerzo importante, el que más económico después del Barcelona. Es para estar orgulloso y es señal de la ambición de esta entidad. El dinero está en el campo y eso es evidente, otra cosa serán los resultados y ojalá sean los que queremos. El objetivo es siempre estar en Europa y la ambición es estar en Champions. Lo que nos daría además de la clasificación que tenemos y eso nos daría más poder económico para tener un mejor equipo en el campo, con el 90 por ciento del mismo en jugadores".

· INSCRIPCIÓN DE CAROLE. "La inscripción o no en la lista de la Champions es exclusiva del entrenador, el que lo hayamos fichado a este jugador depende de la dirección deportiva, Escudero no puede estar siempre igual y desde el principio hemos intentado fichar a un jugador ahí. También tenemos a Matos y también tendrá oportunidades tanto él como a otros del filial".

· JOVETIC. "A Jovetic estuvimos negociándolo muchos meses, pero no llegamos a un acuerdo económico y habíamos hecho un esfuerzo grande por Muriel. Tenemos a Muriel, a Ben Yedder y a Carlos Fernández, que después se nos llena la boca con la cantera. Otras veces que hemos tenido tres delanteros se ha demostrado que el que no juega nada siempre está cabreado. Tenemos a Carlos Fernández, siempre hay opciones".

· LUCAS PÉREZ. "Con Lucas Pérez estuvimos hablando desde el principio del verano, pero sólo salía a través de una venta y en las oportunidades de mercado del final sí pudo salir cedido, pero quizás llegamos tarde".

· EXIGENCIA DEL SEVILLISMO "La exigencia siempre es buena y yo puedo entender las críticas, hemos hecho una planificación buena, costó cerrar los fichajes y después llegaron en cascada. Óscar Arias no está aquí ahora mismo porque tiene cinco días de permiso, que también se los merece. Hemos trabajando duro todo el verano. Más implicación y más exigencia de la que nos auto ponemos nosotros mismos es imposible. La realidad es que cuando muchos compañeros de la prensa, cuando miles de tuits, dicen que los jugadores importantes saldrían por menos de la cláusula y ahí están cómo han sucedido las cosas. Uno ha salido pagando la cláusula y el otro sigue aquí. Ojalá el jugador esté aquí mucho tiempo para disfrute de una afición que quiere a los mejores jugadores posibles".

· LATERAL IZQUIERDO. "Con el lateral izquierdo es evidente que nos ha costado. Con el francés Amavi conocen lo que pasó y es un caso fuera de lo económico y deportivo; con Arana tampoco ha podido ser por una serie de inconvenientes; con el italiano del Bolonia entendíamos que estaba fuera de precio y encontramos esta posibilidad de Carole, que también era seguido por nosotros y éste es el fútbol en los últimos días del mercado".

· DINERO PARA EL INVIERNO. "El club tiene la salud económica suficiente para cualquier cuestión que pudiera suceder en diciembre, pero en todo caso esperemos ver los resultados de los jugadores que hemos traído, porque el fútbol es así, a veces llegan jugadores cedidos y se salen con su rendimiento".

· N'ZONZI. "No ha habido ofertas, los intentos de ofertas no han llegado con la fuerza necesaria. Teníamos claro que en este mercado no íbamos a vender a ningún jugador importante por menos de la cláusula y sigue aquí, hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer para que se quedara, no oír su oferta. Hace menos de un año que se le ha duplicado su ficha y, sin embargo, no se le ha podido duplicar su cláusula. Es la ley del mercado, las ofertas han sido ninguna. Tampoco la hemos querido, pero no han llegado".

· PRIMER MERCADO SIN MONCHI. "Hablar del mercado sin Monchi no tendría sentido. Todos hemos tenido que ponernos las pilas en torno a Óscar y Jesús Arroyo. Hay algo más importante que las personas, que son los integrantes de la dirección deportiva. Fue lenta al principio y después vinieron todos de una vez. Incluso por encima del Barcelona, que recibió el dinero de Neymar, hemos acabado siendo el primer equipo en hacer un esfuerzo económico importante. Si eso es motivo de crítica, yo no entiendo el fútbol, la verdad".

· VITOLO. "Ya tenemos los informes jurídicos respecto a Vitolo y este lunes en el consejo decidiremos con las pautas con respecto a las normas que están establecidas por la Liga".

· POSIBLE CAMBIO DE FECHA CONTRA EL EIBAR. "Desde que se ven las fechas y los horarios salen de la Liga me pongo en contacto directamente con Tebas, con el que voy a coincidir mañana en Fráncfort. Lo máximo que he podido conseguir es que mañana miércoles van a decidir teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas la posibilidad de cambiar el horario. Hasta 35grados se juegan todos los partidos, a partir de 36 se puede cambiar. Hay que esperar, ellos no ponen los horarios por gusto sino por un contrato que marca una serie de pautas. Esperemos que no haga tanto calor o que se pueda cambiar".