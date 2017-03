Apesadumbrados tras la eliminación, el vestuario sevillista asumió la responsabilidad de la derrota, a la vez que elevó la voz para reaccionar en la Liga.

"No hemos hecho el partido que queríamos. Hay que levantarse, corregir muchas cosas y centrarnos en el único objetivo que nos queda, que es quedar lo más arriba posible en la Liga. La eliminatoria la perdemos nosotros. Con el 2-0 en Sevilla creíamos que podíamos lograr una renta mayor, pero el gol en contra nos hizo mucho daño. Hoy hemos tenido ocasiones para empatar la eliminatoria pero no lo logramos", aseguró el capitán Iborra en Bein Sport nada más terminar el encuentro. "No sé qué le ha pasado a Nasri. No lo he visto. Su expulsión ha pesado para nosotros", continuó el valenciano al explicar la roja al francés, y terminó apuntando al futuro: "Hay que pensar la responsabilidad que tenemos. Nos tiene que doler la situación para demostrar el respeto que se merece el equipo. Tenemos un hueso duro el domingo. Los que queremos el bien de este equipo tenemos que estar en las malas y reencontrarnos con una victoria que nos haría muy bien como equipo. Si queremos vivir momentos como los que hemos vivido en esta competición, tenemos que buscarlo en la Liga".

"Es una noche muy difícil, estoy muy triste. Tenía ganas de estar en la historia del club, las 2.000 personas que había, la gente que no ha viajado... Cuando perdemos un partido de este nivel... Era un sueño para todos. Tenemos que luchar, pelear para conseguir volver a jugar la Champions, por el Sevilla y por nosotros también", explicó Rami, que apuntó al duelo disputado en Nervión: "No hemos perdido hoy la eliminatoria, se perdió en nuestra casa. Ganábamos 2-0 y pudimos hacer más daño. No lo hicimos y ellos metieron el gol de Vardy". Por último, el defensa apuntó al duelo del domingo ante el Atlético: "Es un partido muy importante. Tenemos que trabajar y aceptar que estamos en un mal momento. Somos competidores y queremos ganar siempre. Éramos superiores y no lo hemos demostrado".

Otro protagonista en la zona mixta fue Sarabia, que apuntó a las circunstancias que se fueron dando en el partido: "Se nos ha complicado, tuvimos errores en el encuentro que nos pegaron golpes duros. Los rivales nos estudian y nos intentan contrarrestar. Tenemos que confiar en nosotros", afirmó Sarabia, que también admitió que no se pueden errar tantos penaltis: "Sabemos que ahí también ha estado la eliminatoria. No podemos fallar eso, pero el portero también puede pararlo".