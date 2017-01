Una enorme frustración

Iban a por todo y se quedaron sin nada. La frustración en la expedición del Sevilla a Barcelona era muy grande, como se pudo desprender de las palabras de Jorge Sampaoli. El técnico lamentó el cúmulo de circunstancias negativas que tuvo de afrontar su equipo en un partido en el que buscaba alcanzar el liderato, "al menos por unas horas". Fue imposible.

"El desarrollo se vio vinculado con esa situación", comenzó diciendo Sampaoli en relación al penalti y la expulsión de Pareja. "Al jugar con un hombre menos el equipo hizo un esfuerzo enorme. Tuvo condicionantes también desfavorables, porque empata y luego de un mano a mano sufre el segundo gol ya finalizado el primer tiempo. Con todas esas circunstancias anímicas en ningún momento el equipo dejó de luchar y de insistir, de buscar. Lamentablemente el esfuerzo no tuvo reciprocidad en el resultado, porque el 3-1 terminó devastando esa ilusión", explicó el preparador argentino.

El técnico sevillista, preguntado por esa jugada en la que Vicandi Garrido decreta penalti y expulsión de Pareja, por poner la mano en el hombro de Piatti, no quiso entrar a comentar la decisión arbitral. "No, no lo vi, la verdad es que estoy muy lejos".

En lo que sí insistió fue en la importancia de encajar el 2-1 en el minuto 47+. "Sí, en lo anímico, tuvo incidencia ese gol más allá de tener uno menos todo el partido, que significa mucho en el fútbol. Hacer un esfuerzo, empatar, tenerlos ahí... jugando un gran primer tiempo con posesión, y terminar encajando ese gol genera un impacto".

Luego, ya se hizo más difícil, según su entender. "En la segunda parte el Sevilla salió a buscar, pero el equipo local se encerró bien y contragolpeó cada vez que perdimos un balón en ataque. Tuvimos alguna ocasión, pero estoy orgulloso del grupo, porque, más allá del resultado y de la posibilidad que se nos escapó, con un hombre menos el equipo luchó y buscó siempre".

Sampaoli fue claro al ser preguntado si estaba frustrado ante la imposibilidad de alcanzar al Real Madrid: "Sí, veníamos con mucha ilusión y la verdad es que nos encontramos con circunstancias muy desfavorables. Hay una gran frustración porque nos hubiera dado mucha alegría haber convivido con la punta del torneo al menos por unas horas".

Por último, Sampaoli rechazó que, en espera de que se defina la llegada de Walter Montoya, haya algún movimiento más, ante la ausencia de Sirigu en la convocatoria. "Sirigu no estaba porque ha estado enfermo toda la semana. No creo que se modifique más. Si Montoya viene y no se abre el cupo de extranjeros tendrá que esperar hasta junio".