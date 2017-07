La entereza de Castro

El Sevilla, al cuarto intento, celebró su consejo. Fue ayer en el hotel Los Lebreros, donde el presidente, José Castro, y el resto de miembros estuvieron reunidos desde las una hasta las siete de la tarde. Seis horas de encuentro, y a la finalización nadie quiso hacer declaraciones, remitiendo a los medios a un comunicado que el club hizo oficial para anunciar varias medidas. Sobre todo una, la referente al caso Vitolo, acordando el consejo de administración "emprender acciones legales con los actores que han intervenido en la salida de Vitolo de la entidad, como son el propio jugador, su padre, la agencia de representación Bahía, y los clubes Atlético de Madrid y la Las Palmas, donde jugará el internacional canario la temporada que viene". Además, el Sevilla anunció que ya "ha encomendado a dos bufetes el caso, para que defiendan los intereses de la entidad. El Sevilla alcanzó un acuerdo de renovación con Vitolo el pasado 10 de julio, avalado por documentación por escrito que obra en poder del Sevilla, que el futbolista decidió romper de forma unilateral".

De este modo, Castro cumplió con lo que manifestó el pasado jueves a la salida del Ramón Sánchez-Pizjuán tras no celebrarse el consejo: "Vamos a actuar contra todos los actores, sin duda. Al Sevilla hay que respetarlo". Al margen de la salida de Vitolo, en el consejo de ayer se trataron otros temas, como es el caso de la situación actual de la plantilla, anunciando la entidad sevillista la llegada de más fichajes: "El órgano de gobierno del club dio vía libre a la inversión para terminar de completar la plantilla actual, ya que a los cinco jugadores que ya se han incorporado se sumarán tres o cuatro jugadores más, lo que hará que sin duda el Sevilla 17-18 tenga la plantilla más cara de su historia y la cuarta en coste de la Liga española".

También destacó el Sevilla el buen ritmo que lleva la campaña de abonos, indicando que "en otro orden de cosas, se analizó la marcha de la campaña de renovación de abonos, que arroja datos positivos por cuanto en comparación con la temporada pasada a estas alturas del calendario de renovaciones ya se han superado cifras alcanzadas en el anterior verano". Junto con los abonos, el club nervionense se mostró satisfecho por cómo continúan las obras del estadio: "Se ha hecho un repaso del actual estado de las obras de remodelación del estadio y el acondicionamiento del campo principal de la ciudad deportiva con su nueva grada, que marchan al ritmo previsto, por lo que en el partido que jugará el Sevilla frente a la Roma conmemorativo del Trofeo Antonio Puerta los aficionados encontraran ya algunas novedades significativas con respecto al final de la temporada pasada".

Por último, el Sevilla quiso dejar claro que "el consejo de administración del Sevilla se celebró en un ambiente cordial dentro de lo que es una reunión de trabajo en el que lógicamente siempre hay cuestiones que discutir y en el que surgen discrepancias. En este sentido los consejeros quieren dejar claro que en ningún caso ayer (por el jueves), en los prolegómenos de la reunión que no llegó a producirse, hubiera graves tensiones entre el presidente del Sevilla, José Castro, y el consejero Ramón Somalo, más allá de que ambos defendieran distintos puntos de vista en algún asunto concreto".

De esta manera, el Sevilla puso fin a un consejo en el que José María del Nido Carrasco no hizo acto de presencia y en el que, según publicó ElDesmarque, el director general, José María Cruz, puso su cargo de secretario a disposición del club, al que le solicita que busque una persona que lo reemplace ya. Tal inmediatez fue desmentida posteriormente por el propio Cruz al portal Muchodeporte, al que sí habría reconocido que, muy posiblemente, efectivamente, deje el cargo dentro de unos meses, no ahora, para seguir en la dirección general del club. Según el portal, el tema está hablado en el club, pero no se llevará a cabo hasta que las aguas estén tranquilas.